想來段「震撼閱兵」！Mi-35P直升機超低空飛過　差點吹翻VIP觀禮台

實習記者陳妙津／綜合報導

許多國家閱兵時總希望盡力展現軍事實力，不過印尼近日舉行的建軍74周年閱兵式時，卻發生尷尬意外。一名駕駛Mi-35P攻擊直升機的飛官想讓觀眾看得更清楚些，便以超低空飛過觀禮台，卻造成觀禮台險被吹飛，台上數名觀眾也嚇得離開，所幸無人受傷，僅是表演儀式上的一場意外插曲。

據《噴射戰機世界》（Fighter Jets World）報導，印尼5日建軍節時，特地舉行建軍74周年閱兵大典。從現場紀錄下的影片可見，當一眾軍官組成方陣，踢著正步路經觀禮台後，一架Mi-35P攻擊直升機便以超低空的飛行高度，飛過觀禮台，導致觀禮台兩側的看板直接被強大氣流掀飛，連觀禮台也險些解體，台上觀眾嚇得緊急撤離，所幸只是一場虛驚，無人傷亡。

▲▼直升機的強大氣流讓看板紛紛被吹翻。（圖／翻攝自推特／@I30mki）

