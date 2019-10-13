後照鏡中「紅車疾駛而來」！鐵齒女閃避慘摔車　妹一句回憶...從此有陰影

▲原PO從後照鏡看到紅車疾駛而來，她為了閃避還摔車。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者張嘉晏／綜合報導

「到現在也覺得很詭異。」一名女網友回憶自己年輕時不聽爸媽勸導，在農曆七月時載妹妹去海邊玩，沒想到在回家的路上摔得一片血肉模糊。不過更可怕的是，回家後她和妹妹的記憶有很大的出入，讓她從此對那段路產生了陰影。

女網友12日在臉書「靈異公社」中發文，她表示，離她家約5分鐘的路程就能到一個海灘，不過小時候爸媽一直耳提面命，農曆七月時不准去海邊玩水；然而鐵齒的她認為，只要自己小心一點就沒事了。

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原PO回憶，自己二專升二年級那年，她和妹妹突然想去沙灘玩，她就騎車載妹妹去附近的海邊。約莫下午5點多時，兩人決定返家，不料騎到一條上坡窄路時，原PO從左後照鏡中看到一輛紅色汽車疾駛而來，她為了閃避只好更靠邊騎，沒想到下一秒就慘摔車了。

原PO表示，她還記得當時妹妹壓在她身上，她先是一陣暈眩，回過神來發現膝蓋已經撞爛，眼前是一片血肉模糊的樣子。從醫院回家後，兩人和家人聊起當下情形，妹妹竟表示「摔車當下根本就沒有任何車子經過」，讓她整個人毛翻；眼看著撞歪的膝蓋骨和消不去的疤痕，她也表示，至今經過那附近都還是有很重的陰影。

貼文一出，眾人紛紛表示「好可怕」、「幽靈車嗎」、「我有次也是欸，眼睛看是綠燈就自然騎出去，結果馬上被按喇叭，抬頭一看還是紅燈，差點就gg了」、「鬼遮眼嗎」。

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