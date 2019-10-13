　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

後照鏡中「紅車疾駛而來」！鐵齒女閃避慘摔車　妹一句回憶...從此有陰影

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲擔任大貨車司機的桃園市任姓男子，前年10月駕駛大貨車從桃園是新屋區載運木料行經觀音區路段時，疑因木料未綑綁後掉落路面，後方蔣姓騎士輾壓木塊後摔車，導致頭部重創併發四肢肢體輕癱等嚴重後遺症。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO從後照鏡看到紅車疾駛而來，她為了閃避還摔車。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者張嘉晏／綜合報導

「到現在也覺得很詭異。」一名女網友回憶自己年輕時不聽爸媽勸導，在農曆七月時載妹妹去海邊玩，沒想到在回家的路上摔得一片血肉模糊。不過更可怕的是，回家後她和妹妹的記憶有很大的出入，讓她從此對那段路產生了陰影。

女網友12日在臉書「靈異公社」中發文，她表示，離她家約5分鐘的路程就能到一個海灘，不過小時候爸媽一直耳提面命，農曆七月時不准去海邊玩水；然而鐵齒的她認為，只要自己小心一點就沒事了。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，自己二專升二年級那年，她和妹妹突然想去沙灘玩，她就騎車載妹妹去附近的海邊。約莫下午5點多時，兩人決定返家，不料騎到一條上坡窄路時，原PO從左後照鏡中看到一輛紅色汽車疾駛而來，她為了閃避只好更靠邊騎，沒想到下一秒就慘摔車了。

原PO表示，她還記得當時妹妹壓在她身上，她先是一陣暈眩，回過神來發現膝蓋已經撞爛，眼前是一片血肉模糊的樣子。從醫院回家後，兩人和家人聊起當下情形，妹妹竟表示「摔車當下根本就沒有任何車子經過」，讓她整個人毛翻；眼看著撞歪的膝蓋骨和消不去的疤痕，她也表示，至今經過那附近都還是有很重的陰影。

貼文一出，眾人紛紛表示「好可怕」、「幽靈車嗎」、「我有次也是欸，眼睛看是綠燈就自然騎出去，結果馬上被按喇叭，抬頭一看還是紅燈，差點就gg了」、「鬼遮眼嗎」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼
士林Uber Eats外送員遭撞！倒地無生命跡象
上班日大變天！北東「雨連下7天」轉涼　降雨熱區出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤

影／路邊「結石狀豆豆」女兒硬要買！直線媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼眶濕

影／「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭：賣家明明沒出貨　苦主1招讓詐騙吃癟

手扶梯刷毛要幹嘛？專家曝「2點保命作用」　網傻：都拿來刷鞋

影／淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

2年前爆紅「天燈妹」現況曝光　爆乳照搭勵志文…IG完勝長輩圖

新北至基隆跨市自行車道完工　侯友宜：串連周邊城市單車路網

衛武營2020將發生2大國際交流！鄭麗君祝生日快樂：有空到文化客廳走走

上班日大變天！北東「雨連下7天」轉涼了　全台降雨熱區出爐

後照鏡中「紅車疾駛而來」！鐵齒女閃避慘摔車　妹一句回憶...從此有陰影

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

新北至基隆跨市自行車道完工　侯友宜：串連周邊城市單車路網

衛武營2020將發生2大國際交流！鄭麗君祝生日快樂：有空到文化客廳走走

上班日大變天！北東「雨連下7天」轉涼了　全台降雨熱區出爐

後照鏡中「紅車疾駛而來」！鐵齒女閃避慘摔車　妹一句回憶...從此有陰影

嘉義遊覽車「最狂懸空式停法」！　她超怕變翹翹板翻覆　網：妳物理老師在哭

老公吃東西狂「雜札咋閘」！強辯：食物的聲音　人妻怒氣值爆表...苦主共鳴

大媽逼讓座砲火狂炸！他「我有隱疾」怒吼：牛仔褲快頂破了　全車廂沉默了

影／不用飛到英法也看得到！台中「國際舞蹈嘉年華」邀重量級舞團征服觀眾

彭佳嶼「天氣之子」！直擊孤島氣象觀測員工作實況　看見最真實天氣原貌

孩子回家就躲房間！　她一句「最遙遠距離」道盡媽媽辛酸…網：妳有一半責任

首爾直擊／SJ明年巡演登台！全員花9年退伍　催淚：我們走花路吧

美軍戰機炮彈「擊中自己」　問題竟然出在飛太快了！

梁云菲宣布離開演藝圈！　追夢10年「一直欺騙自己也沒用」：不幹了

張老師專欄／巨人隊取得總冠軍賽資格 與軟銀隊爭日本一

Dappei／30、40歲又怎樣？《俗女養成記》再糟的生活也要坦然與自己和解

台灣大賽／有信心兄弟可以反攻　紐維拉：我要投G5

上海大師賽／10年首見未滿24歲決賽組合　梅德韋傑夫奪冠

他肚子痛爆！醫刀劃下…炸出一盆「蠕動黃麵條」驚呆：滿滿的都是

不斷更新／廖乙忠先發5局僅失1分　5局結束象13：1猿

新北男闖工地躺下！挖土機倒車「攔腰輾過」亡　倒楣司機被送辦

生活熱門新聞

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

遊民拿兩包麵少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火

漁港花蟹2隻1700元！價格4倍他傻眼…店家喊冤

好市多收費停車！她讚「真實人潮」

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

塞爆！黑福斯「暗黑鎖死」燕子口隧道

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

好市多見「重量級粉紅妹」塞滿推車

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

更多熱門

相關新聞

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

高雄市時代力量市議員黃捷，平常穿衣風格都相當保守，一件襯衫搭配深色長裙，不過現在她line大頭貼卻悄悄更換了照片，不注意還沒發現，竟然是一張穿著比基尼泳裝照，黃捷表示就是想搭配夏天感覺，抓住夏天尾巴。

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵　媽擲硬幣真相揭曉

辦公室見小男飄在哭　同事崩潰「真相惹鼻酸」

歐告鼻沾滿花生粉　變汪牌豬血糕

小女孩夢中哭：想留妳身邊！孕媽產檢驚呆

關鍵字：

靈異公社海邊鬼月摔車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

LV向YG娛樂求償674億

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

氣到殺回南部！他怒批基隆像鬼城

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面