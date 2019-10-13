開門驚見「小叔與外甥女全裸休眠」　渣男冤喊：我是被動　　

▲16歲的智能障礙少女在寒假期間到阿姨小住遊玩，沒想到阿姨的小叔竟趁著夜間人經時潛入少女房間，與她發生性關係。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名林姓男子與一名智能障礙少女發生性關係，事後被一狀告上法院。他雖辯稱是少女主動投懷送抱，且不知對方為智能障礙，但法官調查後卻發現，中度智障的少女，表達能力、注意力、記憶力均差，且對性完全無正確認知，且2人從小認識，林男所辯之詞根本是卸責，最後依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6月。

判決指出，16歲的智能障礙少女在寒假期間到阿姨小住遊玩，沒想到阿姨的小叔、22歲林男竟趁著夜間人經時潛入少女房間，與她發生性關係。隔天阿姨叫少女起床時，才發現2人全身赤裸躺在床上，氣得找來少女家人到場，怒控林男乘機性交罪。

林男坦承與少女發生性關係，但堅稱不知少女有智能障礙，沒有乘機性交的犯行。法官傳喚少女師長證稱，少女為特教班學生，屬中度智能障疑，經醫院鑑定表達能力、注意力、記憶力均低下，在面對問題時更無法自行思考解決，有嚴重的認知障礙，對於性關係意識薄弱，更不知如何表達拒絕。

且少女的阿姨嫁入林男家族已多年，2人更是從小學就認識，不可能不知道少女的智能狀況。雖林男辯稱，是少女主動到他房內，先玩手機，之後趴在他身上，自己雖有拒絕，叫她不要害他，快回去找家人，但少女卻去而復返，2人才因此發生關係。

法官認，雖林男供稱是少女主動，但因少女對性意識沒有正確認知，若不是智能缺陷，很難想像她會主動向林男示好，並與對方發生性行為，認為林男所言是事後卸責之詞，不足採信，認定林男犯乘機性交罪行。

法官審酌，林男為滿足自已私慾，竟與智能有缺陷的少女發生性關係，雖犯後承諾欲賠償，但在調解時又表示沒錢付，一再拖延，最後導致無法和解，顯見林男並無彌補錯誤及悔悟之心，犯後態度實在不好，因此依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6月。

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