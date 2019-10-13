2020台灣燈會在台中　市府交通規劃「鐵路加接駁」最王道

▲台中市府公布2020台灣燈會交通規劃，鐵路加接駁賞燈最王道。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市主辦「2020」台灣燈會，主展區明年2月8日在后里森林及馬場園區展出，副展區更提前在今年12月下旬在文心森林公園提前點燈。台中市今天公布燈會交通規劃，定調為「鐵路加接駁」。交通局長葉昭甫表示，后里火車站一出站就到展區，假日10條公車及接駁車直達副展區，逛燈會「搭火車、公車、接駁車最王道！」

交通局長葉昭甫表示，2020台灣燈會后里主展區位在台鐵后里站旁，民眾可搭火車到后里火車站下車，一出站就抵達展區。民眾搭高鐵，南部民眾可到高鐵台中站下車，走路10分鐘到台鐵新烏日站再轉搭台鐵到后里火車站；北部民眾可在高鐵苗栗站下車，步行5分鐘到台鐵豐富站，再轉搭火車到后里，「省時又省錢」。

▲台中市交通局長葉昭甫說明台灣燈會交通規劃。（圖／資料照）

▲民眾前往后里主展區可搭鐵路到后里火車站就抵達。（圖／台中市政府提供）

另外，文心森林公園副展區鄰近台鐵大慶站，民眾可搭火車在大慶站下車，再搭800路公車就可抵達。如搭高鐵可在台中站下車，在車站1樓轉乘800路公車即可。另外，副展區周邊已有8條公車路線經過，包括5、53、73、89、157、356、359、800 路公車。市府並協調業者加密假日台鐵大慶站往返文心森林公園800路公車班次，便利民眾前往賞燈。

葉昭甫說，燈會期間因為周邊道路都進行交通管制，停車場都規劃遠離園區，因此不建議民眾開車前往。如需開車，后里展區已規劃后里東站及馬場站2處接駁站及8條免費接駁車路線，民眾可將車輛停放至神岡、麗寶樂園、甲保廠與永豐餘(併線)、秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿車站或水湳(北接駁站)等停車場，再搭接駁車前往展區；另外，副展區假日增開水湳接駁站、向上停車場接駁站2條免費接駁車。

交通局補充說，為便利民眾賞燈，市府已向中央申請交通接駁補助經費共計逾3400萬元，包括函送交通部觀光局「2020台灣燈會接駁車經費申請計畫書」及公路總局「2020台灣燈會接駁疏運計畫」，說明這次燈會交通規劃、交通接駁、停車場、交通管制等相關措施，以提供民眾完善交通接駁服務。

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