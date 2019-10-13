12歲弱智女童「伴母屍4天」！　口渴又虛脫…害怕躲廁所

▲馬來西亞一名婦女驟逝，12歲的弱智女兒伴屍4天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者吳美依／綜合外電報導
馬來西亞柔佛州傳出一起悲劇，新山市消防局接獲通報，趕到民宅解救一對「受困的母女」，強行開門進入以後，才發現63歲的鍾嬋琳（音譯，Chiong Chan Lin）已經不幸過世4天。死者12歲的女兒有智能障礙，一個人瑟縮在廁所裡面，飢餓又脫水。
Mangsa ditemui terlantar di ruang tamu rumahnya dalam keadaan tidak tidak bernyawa, manakala anak OKU dijumpai dalam bilik air dengan keadaan yang lapar dan dahaga.由 Sinar Harian 發佈於 2019年10月12日 星期六
根據《當今大馬》（Malaysia Kini），新山市消防局午夜12點40分接獲通報後，派遣1輛車子和一組救援小隊。副指揮官薩列（Saifulizam Mohd Salleh）表示，他們從門縫看見一名婦女倒臥在客廳地板上，花了5分鐘才把門撬開。
《陽光日報》（Sinar Harian）報導，一名消防員走進浴室，才看見又餓又渴的12歲女童，趕緊為對方補充水分。薩列表示，「警方到場後研判，死者已經去世大約4天，智能缺陷兒童待在廁所中，處於飢餓又脫水的狀態。」
Pegawai Operasi dari Balai Bomba Johor Bahru, Mohd Saifulizam Mohd Salleh berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.40 tengah malam.由 Malaysiakini (BM Version) 發佈於 2019年10月13日 星期日
據了解，死者的27歲大兒子每周回家一次，12日前來探望母親時，發現無人應門，嚇得立刻報警。他向警方供稱，最後一次見到媽媽已經是上周六了。
《中國報》報導，全案已經移交給警方處理，當地警局也已證實此案，但是由於仍在等待解剖報告出爐，因此暫時不會做出更多回應。