12歲弱智女童「伴母屍4天」！　口渴又虛脫…害怕躲廁所

▲馬來西亞一名婦女驟逝，12歲的弱智女兒伴屍4天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞柔佛州傳出一起悲劇，新山市消防局接獲通報，趕到民宅解救一對「受困的母女」，強行開門進入以後，才發現63歲的鍾嬋琳（音譯，Chiong Chan Lin）已經不幸過世4天。死者12歲的女兒有智能障礙，一個人瑟縮在廁所裡面，飢餓又脫水。

Mangsa ditemui terlantar di ruang tamu rumahnya dalam keadaan tidak tidak bernyawa, manakala anak OKU dijumpai dalam bilik air dengan keadaan yang lapar dan dahaga. 由 Sinar Harian 發佈於 2019年10月12日 星期六

根據《當今大馬》（Malaysia Kini），新山市消防局午夜12點40分接獲通報後，派遣1輛車子和一組救援小隊。副指揮官薩列（Saifulizam Mohd Salleh）表示，他們從門縫看見一名婦女倒臥在客廳地板上，花了5分鐘才把門撬開。

《陽光日報》（Sinar Harian）報導，一名消防員走進浴室，才看見又餓又渴的12歲女童，趕緊為對方補充水分。薩列表示，「警方到場後研判，死者已經去世大約4天，智能缺陷兒童待在廁所中，處於飢餓又脫水的狀態。」

Pegawai Operasi dari Balai Bomba Johor Bahru, Mohd Saifulizam Mohd Salleh berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.40 tengah malam. 由 Malaysiakini (BM Version) 發佈於 2019年10月13日 星期日

據了解，死者的27歲大兒子每周回家一次，12日前來探望母親時，發現無人應門，嚇得立刻報警。他向警方供稱，最後一次見到媽媽已經是上周六了。

《中國報》報導，全案已經移交給警方處理，當地警局也已證實此案，但是由於仍在等待解剖報告出爐，因此暫時不會做出更多回應。



