　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲弱智女童「伴母屍4天」！　口渴又虛脫…害怕躲廁所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲馬來西亞一名婦女驟逝，12歲的弱智女兒伴屍4天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞柔佛州傳出一起悲劇，新山市消防局接獲通報，趕到民宅解救一對「受困的母女」，強行開門進入以後，才發現63歲的鍾嬋琳（音譯，Chiong Chan Lin）已經不幸過世4天。死者12歲的女兒有智能障礙，一個人瑟縮在廁所裡面，飢餓又脫水。

Mangsa ditemui terlantar di ruang tamu rumahnya dalam keadaan tidak tidak bernyawa, manakala anak OKU dijumpai dalam bilik air dengan keadaan yang lapar dan dahaga.

Sinar Harian 發佈於 2019年10月12日 星期六

根據《當今大馬》（Malaysia Kini），新山市消防局午夜12點40分接獲通報後，派遣1輛車子和一組救援小隊。副指揮官薩列（Saifulizam Mohd Salleh）表示，他們從門縫看見一名婦女倒臥在客廳地板上，花了5分鐘才把門撬開。

《陽光日報》（Sinar Harian）報導，一名消防員走進浴室，才看見又餓又渴的12歲女童，趕緊為對方補充水分。薩列表示，「警方到場後研判，死者已經去世大約4天，智能缺陷兒童待在廁所中，處於飢餓又脫水的狀態。」

Pegawai Operasi dari Balai Bomba Johor Bahru, Mohd Saifulizam Mohd Salleh berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.40 tengah malam.

Malaysiakini (BM Version) 發佈於 2019年10月13日 星期日

據了解，死者的27歲大兒子每周回家一次，12日前來探望母親時，發現無人應門，嚇得立刻報警。他向警方供稱，最後一次見到媽媽已經是上周六了。

《中國報》報導，全案已經移交給警方處理，當地警局也已證實此案，但是由於仍在等待解剖報告出爐，因此暫時不會做出更多回應。


 

ET快訊
蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼
士林Uber Eats外送員遭撞！倒地無生命跡象
上班日大變天！北東「雨連下7天」轉涼　降雨熱區出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

談判獲進展股市大漲！　唐寧街官員：英國距離脫歐「仍有很長一段路」

影／「承認台灣是國家」10萬人連署火速達標！　白宮將要回應

戀童癖逞獸慾後「崩潰大哭」　7歲女童不知被蹂躪…天真關心：你還好嗎？

馬桶不能沖水、食物臭掉！豪華郵輪狂改行程　遊客困海上3天怒炸

「美國任憑我們被屠殺！」　庫德族：守衛IS囚犯不再是第一要務

華為失去Google服務「少賺逾100億美元」　任正非：沒有多大的影響

陸第一網美電商「如涵控股」被控違反《證券法》　在美面臨集體訴訟

害羞男上網查「如何交朋友」…傻笑撫摸陌生學妹手臂　恐被關10年

快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

諾貝爾和平獎今揭曉！　瑞典16歲環保少女「桑伯格」呼聲最高

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

12歲弱智女童「伴母屍4天」！　口渴又虛脫…害怕躲廁所

吊掛救援「忘裝支撐掛鉤」！婦急墜40公尺亡　東京消防廳公開道歉

18歲越南妹脫離家暴淪賣淫　「能力太強」急升高層主管

快訊／日救援直升機失誤「老婦高空急墜40公尺」！　心肺停止送醫搶救

旅遊注意！加州新法：海灘、州立公園禁菸　亂丟垃圾也要罰

放火燒政府、千人被逮…厄瓜多衝突第10天　莫雷諾：首都實施宵禁

影／福島輻射汙染物裝袋…大雨全沖走　哈吉貝恐連帶「核汙染」災情

「你的年薪只是我的時薪」！日本第一牛郎進軍珍奶　杯上「金句」超霸氣

談判獲進展股市大漲！　唐寧街官員：英國距離脫歐「仍有很長一段路」

影／「承認台灣是國家」10萬人連署火速達標！　白宮將要回應

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

輕熟女獄警偷吃29歲男囚　被判1年

強颱淹北陸新幹線　328億恐報銷

超罕見！全世界只有43人有「黃金血型」

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

日救援失誤　老婦墜40米心肺停止

強颱逼潰日河川　災民靠直升機吊救

日本61年最強颱雨量灌破1000毫米　哈吉貝累積2死

要求美政府承認台灣是國家　請願達標

61年最強颱哈吉貝撲日「4死106傷」

玩鬧撞破玻璃門割頸動脈　15歲男孩身亡

「承認台灣是國家」白宮連署破7.8萬

男攔禮車求前女友別嫁　結局讓網友超意外

OL抱怨工作12年月領4萬遭狠嗆

更多熱門

相關新聞

閱兵直升機超低空飛過　險吹翻VIP席

許多國家閱兵時總希望盡力展現軍事實力，不過印尼近日舉行的建軍74周年閱兵式時，卻發生尷尬意外。一名駕駛Mi-35P攻擊直升機的飛官想讓觀眾看得更清楚些，便以超低空飛過觀禮台，卻造成觀禮台險被吹飛，台上數名觀眾也嚇得離開，所幸無人受傷，僅是表演儀式上的一場意外插曲。

越南妹淪賣淫　「能力太強」升主管

玩鬧撞破玻璃門割頸動脈　15歲男孩身亡

丈夫分屍妻與繼子　大卸8塊棄草叢

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

關鍵字：

東南亞要聞馬來西亞柔佛州

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

LV向YG娛樂求償674億

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

氣到殺回南部！他怒批基隆像鬼城

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面