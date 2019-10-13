似乎太累了…超商女店員凌晨下班騎車　自撞護欄腦漿噴出臉部變形慘死

▲林女的部分頭髮及牙齒卡在欄杆。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一名超商女店員13日凌晨2點下班，騎車返家行經柑園二橋往山佳方向，疑因車速過快且精神不繼，偏離跑道後自撞人行道護欄，人車噴飛約40公尺，其頭部嚴重變形、腦漿四濺，部分頭髮及牙齒還卡在欄杆，畫面怵目驚心。據了解，死者平時跟男友住在一起，事情發生後，男友趕去醫院看到女友的遺體，痛哭失聲...

▲▼機車毀損，雜物四散，置物箱也彈開。（圖／記者游宗樺攝）

記者調查發現，23歲林姓女子在柑園路一段的超商上班，平時都是上晚班，案發當天凌晨2點下班後，深感疲憊、精神不繼，因此在機車置物箱裡放蠻牛、咖啡等提神飲料備用，沒想到騎車回家的途中還是發生意外。

目擊民眾解釋，當時女騎士的車速相當快，後來見其自撞護欄，人車騰空約1公尺高，接著倒地滑行了約40公尺，地面散落機車零件，還有女騎士的血…警、消到場見其頭部破裂、腦漿已流出，部分的牙齒及頭髮還卡在欄杆上，可見當時撞擊力道之大。

▲林女腦漿四濺，現場血跡斑斑。（圖／記者游宗樺攝）

林女送醫抽血檢測，酒精濃度為0；林女的男朋友接到通知，心急如焚跑去現場查看，想趕緊知道女友的狀況，警方看他難過著急的模樣，實在不忍直接說「已經沒救」，而是改口說，「她正在醫院急救中…」男子抱著一絲絲希望進入亞東醫院，得知林女已經逝世，當場淚崩。

據了解，林女平時跟男友在忠孝街租屋，關係甜蜜，如今天人永隔，男友只能對著女友的遺體痛哭失聲。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼警方在現場採證，並且拉了40多公尺遠的封鎖線，可見案發當時撞擊力道之大。（圖／記者游宗樺攝）

