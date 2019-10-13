　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

感謝史明對台灣民主的貢獻　蔡英文：我會帶著叮囑勇敢走下去

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文參加凱道史明公祭。（圖／記者張榮恩攝）

▲蔡英文參加凱道史明公祭。（圖／記者張榮恩攝，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

「台獨之父」史明9月20日病逝，蔡英文13日下午前往凱達格蘭大道出席「振魂護國－與史明歐里桑再走一段臺灣路」活動，並頒贈褒揚令，表彰史明對台灣民主發展的卓越貢獻，她強調，「我們也會帶著史明的叮囑，勇敢走下去。」

蔡英文抵達後，首先在司儀引領下於史明遺像前行三鞠躬禮，隨後頒贈褒揚令，由史明義女黃敏紅女士、義子李政忠先生代表接受。隨後她在致詞時表示，史明是個很不典型的台灣人，他出生於1918年，在那個大時代中，產生出這位以人類解放為目標的革命者，提出唯有改變政治經濟結構，才有辦法改變人類的命運，因此他終其一生，都為理想而奮鬥。

蔡英文說，從以前到現在，史明總是不時提醒她，一定要為臺灣的勞苦大眾著想，強調臺灣人不分階級、不分族群，一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。「史明沒有私心，他把自己的一生都獻給了這塊土地，他疼惜並肯定同樣為臺灣打拚的人，儘管別人不見得做得跟他一模一樣。也因此，史明雖然沒有成家，沒有子嗣，但世界各個角落，卻有無數被他啟發、被他影響的同志及戰友。」

▲▼蔡英文參加凱道史明公祭。（圖／記者張榮恩攝）

蔡英文提及，過去這幾年，史明常來總統府，每年除夕，她有幸邀請史明一起圍爐、吃飯。史明總是給她許多建議，也帶給她溫暖的鼓勵。最常給她的鼓勵，就是要她有元氣，也要有勇氣，挺住來自各方的壓力。蔡英文總是要史明別擔心，「不論傷有多深，我一旦踏出一步，就不會退。」

蔡英文表示，史明鼓勵的不只是她，更是所有台灣的年輕人。他到90幾歲還是四處演講、參與運動，跟社會大眾及年輕人站在一起。每一個有史明的場合，都像今天這樣，有很多愛他、尊敬他的年輕人，史明有一個103歲的人生，卻有一顆年輕的心，他總會開放心胸聆聽年輕人的看法，但也有屬於他的智慧與堅持。

蔡英文提到，史明曾經說過，台灣的進步，是由台灣青年開始才能有效果。今天的這場活動，就是由史明投入最深的年輕人們，一手策畫舉辦的。她相信，史明的精神會世代傳承下去。「我們也會帶著史明的叮囑，勇敢走下去。」

蔡英文說，在這個時代，整個世界都在做抉擇，選擇要堅持自由或是向專制低頭。她曾經對史明說過，今天也要向所有人、向全世界再說一遍：「我們絕對堅持台灣的民主、進步、自由、主權」。她再次感謝史明，除了感謝他的辛苦，也強調「台灣人的路，我們一起走。我會帶領這個國家，繼續走下去」。

▲▼蔡英文參加凱道史明公祭。（圖／記者張榮恩攝）

蔡英文褒揚令指出，總統府資政施朝暉（史明），秀穎朗悟，軒毅恢奇。少歲負笈東瀛，卒業早稻田大學政治經濟學部，持恆黽勉，濬瀹專攻。二二八事件後，感於時局禍變迭連，關注國家前途方向；奮激愛鄉青年覺醒，引領民主啟蒙思潮，謨籌慮遠，憂患扶匡。爰潛居日本四十餘載，張拓海外改革運動，扢揚民族主義深微，雖遭指列通緝猶未更易其志。嗣幾經波折遄返，創設財團法人史明教育基金會，賡續踐履終身信仰，暢申自由人權理念；採行軟性革命策略，銳意文化傳播宣導，精誠殊智，前瞻務實；才猷布展，蹊徑別開。素日殫勤筆耕，雄肆宏圖，論撰《臺灣人四百年史》、《民族形成與臺灣民族》、《民主主義》、《史明回憶錄：追求理想不回頭》等書，振聾發瞶，擲地有聲。揆其生平，鑽研史料以成本土觀點，盡瘁著述用資鼓潤人心，閎識孤懷，堅卓強邁；碩望丹衷，名留蓬島。遽聞上壽歸真，曷勝憫悼，應予明令褒揚，用示篤念宿耆之至意。

比「蔡賴配」更對味的美麗搭配

ET快訊
台灣大賽／彭政閔40得分　超越張泰山成為得分王
黃筱雯拳擊世錦賽摘金　4比1擊敗法國
「承認台灣是國家」10萬人連署火速達標！白宮將要回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇西門町發扇子遭驅離　柯文哲：不能無預警佔領馬路

高嘉瑜促蔡、柯同台　柯文哲怨被追殺⋯「不用搞得太肉麻」

感謝史明對台灣民主的貢獻　蔡英文：我會帶著叮囑勇敢走下去

獨／暴動了！女神黃捷大解放　line頭貼曬「魔鬼一條線」比基尼照

柯文哲也打美女牌！媒體人楊寶楨任民眾黨發言人

王浩宇西門町送扇遭警勸離　PO文痛批柯文哲「五星旗市長」

盼蔡英文、柯文哲放下恩怨　高嘉瑜願做橋梁：若能同框站台當然好

吳怡農健身肌肉照曝光！　粉絲暴動喊「好想當啞鈴」…釣出本人害羞回應

影／韓國瑜急辦「韓蔡兩岸政策辯論」　孫大千：不知道蔡英文在躲什麼

影／國民黨被爆啟動「換連3.0」卡位2024　孫大千：當笑話聽聽

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

王浩宇西門町發扇子遭驅離　柯文哲：不能無預警佔領馬路

高嘉瑜促蔡、柯同台　柯文哲怨被追殺⋯「不用搞得太肉麻」

感謝史明對台灣民主的貢獻　蔡英文：我會帶著叮囑勇敢走下去

獨／暴動了！女神黃捷大解放　line頭貼曬「魔鬼一條線」比基尼照

柯文哲也打美女牌！媒體人楊寶楨任民眾黨發言人

王浩宇西門町送扇遭警勸離　PO文痛批柯文哲「五星旗市長」

盼蔡英文、柯文哲放下恩怨　高嘉瑜願做橋梁：若能同框站台當然好

吳怡農健身肌肉照曝光！　粉絲暴動喊「好想當啞鈴」…釣出本人害羞回應

影／韓國瑜急辦「韓蔡兩岸政策辯論」　孫大千：不知道蔡英文在躲什麼

影／國民黨被爆啟動「換連3.0」卡位2024　孫大千：當笑話聽聽

TOYOTA提高對速霸陸持股比例　新「86／BRZ跑車」確定共同開發

趙麗穎又瘦一圈！　產後7個月「0贅肉螞蟻腰」網看傻：默默放下手中炸雞

裝潢工噁撩「穿睡衣有激凸」　她崩潰大哭：請來的工人很壞

不斷更新／G2兄弟反撲！單局10分平紀錄　1局象10：1猿

王浩宇西門町發扇子遭驅離　柯文哲：不能無預警佔領馬路

老紳士！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　車齡逾30年比老更比優雅　

影／旺角爆激烈衝突！黑衣男「凌空一腳」踢倒港警　疑搶奪配槍

台灣大賽／最強核彈頭黃龍義來了　陳晨威的偶像兼恩師

18歲越南妹脫離家暴淪賣淫　「能力太強」急升高層主管

辣度不輸DJ SODA！　DJ MIU「清純童顏+魔鬼9頭身」正爆…來台high：太開心

政治熱門新聞

韓國瑜嗆蔡英文：比缺電更嚴重的是缺德

韓國瑜國政顧問團：蔡英文來一場兩岸辯論

罷韓團體設定門檻30萬提前2個月達陣

韓陣營稱李佳芬Delay　謝震武秒吐槽

一張圖看「黑蔡部隊」有系統造謠

黃捷預言「韓國瑜」凍蒜　囧很大

快訊／林鶴明辭總統府發言人 任競辦操作社群

韓國瑜搶青年票策略曝光　徐巧芯：避免成為嘲諷對象

柯文哲一日雙塔　秘訣竟是吃安？

高嘉瑜露蠻腰「臉部潮紅」練瑜珈

周錫瑋：民進黨用行政資源到處輔選

追嗆韓口罩女挨轟　前鎮分局：為了她的安全

動用百人陪貓看醫生？蔡英文澄清

蔡英文動用百人陪貓看醫生？　蔡想想：我們很好

更多熱門

相關新聞

盼蔡英文、柯文哲放下恩怨　高嘉瑜願做橋梁

台北市長柯文哲頻頻對民進黨開砲，綠營也不甘示弱地回擊。不過，民進黨台北市議員高嘉瑜13日卻表示，希望雙方能夠放下恩怨，也相信自己能做總統蔡英文與柯文哲間的橋梁。

韓國瑜急辦辯論　孫大千：不知道蔡英文在躲什麼

國民黨啟動「換連3.0」卡位2024　孫大千：當笑話聽

韓國瑜邀辯論　小英競辦：他最該的是上質詢台

蔡英文回嗆韓國瑜辯論邀約：不知道在急什麼

關鍵字：

蔡英文史明

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

LV向YG娛樂求償674億

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面