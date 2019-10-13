感謝史明對台灣民主的貢獻　蔡英文：我會帶著叮囑勇敢走下去

▲蔡英文參加凱道史明公祭。（圖／記者張榮恩攝，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

「台獨之父」史明9月20日病逝，蔡英文13日下午前往凱達格蘭大道出席「振魂護國－與史明歐里桑再走一段臺灣路」活動，並頒贈褒揚令，表彰史明對台灣民主發展的卓越貢獻，她強調，「我們也會帶著史明的叮囑，勇敢走下去。」

蔡英文抵達後，首先在司儀引領下於史明遺像前行三鞠躬禮，隨後頒贈褒揚令，由史明義女黃敏紅女士、義子李政忠先生代表接受。隨後她在致詞時表示，史明是個很不典型的台灣人，他出生於1918年，在那個大時代中，產生出這位以人類解放為目標的革命者，提出唯有改變政治經濟結構，才有辦法改變人類的命運，因此他終其一生，都為理想而奮鬥。

蔡英文說，從以前到現在，史明總是不時提醒她，一定要為臺灣的勞苦大眾著想，強調臺灣人不分階級、不分族群，一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。「史明沒有私心，他把自己的一生都獻給了這塊土地，他疼惜並肯定同樣為臺灣打拚的人，儘管別人不見得做得跟他一模一樣。也因此，史明雖然沒有成家，沒有子嗣，但世界各個角落，卻有無數被他啟發、被他影響的同志及戰友。」

蔡英文提及，過去這幾年，史明常來總統府，每年除夕，她有幸邀請史明一起圍爐、吃飯。史明總是給她許多建議，也帶給她溫暖的鼓勵。最常給她的鼓勵，就是要她有元氣，也要有勇氣，挺住來自各方的壓力。蔡英文總是要史明別擔心，「不論傷有多深，我一旦踏出一步，就不會退。」

蔡英文表示，史明鼓勵的不只是她，更是所有台灣的年輕人。他到90幾歲還是四處演講、參與運動，跟社會大眾及年輕人站在一起。每一個有史明的場合，都像今天這樣，有很多愛他、尊敬他的年輕人，史明有一個103歲的人生，卻有一顆年輕的心，他總會開放心胸聆聽年輕人的看法，但也有屬於他的智慧與堅持。

蔡英文提到，史明曾經說過，台灣的進步，是由台灣青年開始才能有效果。今天的這場活動，就是由史明投入最深的年輕人們，一手策畫舉辦的。她相信，史明的精神會世代傳承下去。「我們也會帶著史明的叮囑，勇敢走下去。」

蔡英文說，在這個時代，整個世界都在做抉擇，選擇要堅持自由或是向專制低頭。她曾經對史明說過，今天也要向所有人、向全世界再說一遍：「我們絕對堅持台灣的民主、進步、自由、主權」。她再次感謝史明，除了感謝他的辛苦，也強調「台灣人的路，我們一起走。我會帶領這個國家，繼續走下去」。

蔡英文褒揚令指出，總統府資政施朝暉（史明），秀穎朗悟，軒毅恢奇。少歲負笈東瀛，卒業早稻田大學政治經濟學部，持恆黽勉，濬瀹專攻。二二八事件後，感於時局禍變迭連，關注國家前途方向；奮激愛鄉青年覺醒，引領民主啟蒙思潮，謨籌慮遠，憂患扶匡。爰潛居日本四十餘載，張拓海外改革運動，扢揚民族主義深微，雖遭指列通緝猶未更易其志。嗣幾經波折遄返，創設財團法人史明教育基金會，賡續踐履終身信仰，暢申自由人權理念；採行軟性革命策略，銳意文化傳播宣導，精誠殊智，前瞻務實；才猷布展，蹊徑別開。素日殫勤筆耕，雄肆宏圖，論撰《臺灣人四百年史》、《民族形成與臺灣民族》、《民主主義》、《史明回憶錄：追求理想不回頭》等書，振聾發瞶，擲地有聲。揆其生平，鑽研史料以成本土觀點，盡瘁著述用資鼓潤人心，閎識孤懷，堅卓強邁；碩望丹衷，名留蓬島。遽聞上壽歸真，曷勝憫悼，應予明令褒揚，用示篤念宿耆之至意。

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