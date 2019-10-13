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盼蔡英文、柯文哲放下恩怨　高嘉瑜願做橋梁：若能同框站台當然好

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▲▼蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲頻頻對民進黨開砲，綠營也不甘示弱地回擊。不過，民進黨台北市議員高嘉瑜13日卻表示，希望雙方能夠放下恩怨，也相信自己能做總統蔡英文與柯文哲間的橋梁。

對於柯文哲與民進黨間的攻防戰，高嘉瑜13日於《相信自己》新書發表記者會後表示，相信自己可以做中央跟地方的橋梁，在蔡英文與柯文哲之間，能夠努力把經費運用在地方建設上，讓地方的建設更好，這是一個放下過去恩怨的契機，希望從內湖南港開始，一起在地方上團結，展現拚建設、一起努力的精神。

高嘉瑜表示，市政合作不分藍綠，中央、地方可以一起努力，例如捷運汐止民生線、捷運東環段，若她進國會，蔡英文承諾會幫忙爭取捷運經費，相信柯文哲也會努力拚港湖交通建設，並強調「港湖要翻轉藍綠、跳脫藍綠思維，不問顏色、拚地方建設。」

至於未來是否希望蔡英文與柯文哲同台幫高嘉瑜站台？高嘉瑜回應，如果他們想見面當然很好，有機會在共同支持高嘉瑜場合上，展現團結合作、地方上不分黨派的精神，相信大家都樂觀其成。她說，現在民眾希望找到不問藍綠、黨派，努力做事的人，相信柯文哲就是這樣的想法，蔡英文未來也一定會全力配合地方建設，這絕對是一個放下成見的機會。

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