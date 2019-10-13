嘉義遊覽車「最狂懸空式停法」！　她超怕變翹翹板翻覆　網：妳物理老師在哭

▲其實前後輪胎都有著地，就不必擔心翻覆問題。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

連假即將結束，很多包車出去玩的遊客也準備要回家。嘉義一名女網友路過一處停車場，抬頭一看，竟然有2台遊覽車車尾直接懸空，將近3分之1的車體都凸出在半空中，看起來相當不穩，似乎隨時都會墜落，下方還停了一輛白色轎車，害她在看了忍不住皮皮剉。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「嗯…遊覽車司機很猛！」因為停車場位在高處，邊界沒有任何圍欄框住，2台遊覽車的司機就直接把車停到「超出停車場」，雖然前後輪胎都還有碰到地面，但整個車尾已經懸在半空中。

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原PO路過見到這一幕，趕緊拿出手機拍下並表示，「停這樣，等下要上車的乘客後面不能先坐吧」，很擔心會出現「翹翹板」景象，一旦後方的重量增加，整台遊覽車就翻覆出停車場。

▲物理學很好的網友紛紛解答。（圖／翻攝自爆怨公社）



專業網友回應，雖然畫面看起來很驚險，但其實這種停法很安全，完全沒有翻覆的疑慮，「後輪有在道路上啦！」「後輪正常在地上，所以就算後面先坐滿是無所謂的，換個角度思考，難道在平地車子屁股會撞到地板嗎～」「其實完全沒有問題，只是看起來比較恐怖。」「支點有2個怎麼會翹翹板？」

還有人開玩笑地說，原PO是不是物理不好才會這樣擔心，「妳的物理老師哭暈在廁所XD」此外，有網友猜測，司機這樣的停法可能是為其他駕駛考量，「沒事！停這樣是讓停車場有更大的空間停車，或是比較好轉彎而已。」

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