　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義遊覽車「最狂懸空式停法」！　她超怕變翹翹板翻覆　網：妳物理老師在哭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遊覽車停法看似恐怖，其實很安全。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲其實前後輪胎都有著地，就不必擔心翻覆問題。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

連假即將結束，很多包車出去玩的遊客也準備要回家。嘉義一名女網友路過一處停車場，抬頭一看，竟然有2台遊覽車車尾直接懸空，將近3分之1的車體都凸出在半空中，看起來相當不穩，似乎隨時都會墜落，下方還停了一輛白色轎車，害她在看了忍不住皮皮剉。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「嗯…遊覽車司機很猛！」因為停車場位在高處，邊界沒有任何圍欄框住，2台遊覽車的司機就直接把車停到「超出停車場」，雖然前後輪胎都還有碰到地面，但整個車尾已經懸在半空中。

請繼續往下閱讀...

原PO路過見到這一幕，趕緊拿出手機拍下並表示，「停這樣，等下要上車的乘客後面不能先坐吧」，很擔心會出現「翹翹板」景象，一旦後方的重量增加，整台遊覽車就翻覆出停車場。

▲▼遊覽車停法看似恐怖，其實很安全。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲物理學很好的網友紛紛解答。（圖／翻攝自爆怨公社）

專業網友回應，雖然畫面看起來很驚險，但其實這種停法很安全，完全沒有翻覆的疑慮，「後輪有在道路上啦！」「後輪正常在地上，所以就算後面先坐滿是無所謂的，換個角度思考，難道在平地車子屁股會撞到地板嗎～」「其實完全沒有問題，只是看起來比較恐怖。」「支點有2個怎麼會翹翹板？」

還有人開玩笑地說，原PO是不是物理不好才會這樣擔心，「妳的物理老師哭暈在廁所XD」此外，有網友猜測，司機這樣的停法可能是為其他駕駛考量，「沒事！停這樣是讓停車場有更大的空間停車，或是比較好轉彎而已。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
台灣大賽／彭政閔40得分　超越張泰山成為得分王
黃筱雯拳擊世錦賽摘金　4比1擊敗法國
「承認台灣是國家」10萬人連署火速達標！白宮將要回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤

影／路邊「結石狀豆豆」女兒硬要買！直線媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼眶濕

影／「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭：賣家明明沒出貨　苦主1招讓詐騙吃癟

手扶梯刷毛要幹嘛？專家曝「2點保命作用」　網傻：都拿來刷鞋

影／淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

2年前爆紅「天燈妹」現況曝光　爆乳照搭勵志文…IG完勝長輩圖

嘉義遊覽車「最狂懸空式停法」！　她超怕變翹翹板翻覆　網：妳物理老師在哭

老公吃東西狂「雜札咋閘」！強辯：食物的聲音　人妻怒氣值爆表...苦主共鳴

大媽逼讓座砲火狂炸！他「我有隱疾」怒吼：牛仔褲快頂破了　全車廂沉默了

影／不用飛到英法也看得到！台中「國際舞蹈嘉年華」邀重量級舞團征服觀眾

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

嘉義遊覽車「最狂懸空式停法」！　她超怕變翹翹板翻覆　網：妳物理老師在哭

老公吃東西狂「雜札咋閘」！強辯：食物的聲音　人妻怒氣值爆表...苦主共鳴

大媽逼讓座砲火狂炸！他「我有隱疾」怒吼：牛仔褲快頂破了　全車廂沉默了

影／不用飛到英法也看得到！台中「國際舞蹈嘉年華」邀重量級舞團征服觀眾

彭佳嶼「天氣之子」！直擊孤島氣象觀測員工作實況　看見最真實天氣原貌

孩子回家就躲房間！　她一句「最遙遠距離」道盡媽媽辛酸…網：妳有一半責任

蟑螂竄出「他大叫跳開」女友爆炸　同溫層討拍...網曝自己「因小強結婚」

肉粽包「肥美脆肉」一翻開超衝擊　高清照曝光！萬人陰影重：太完整了

替《醜女大翻身》省了140萬結果少賺1億！　元東淵再砸280萬結果零利潤

梵谷愛喝咖啡、維納斯變網美　設計師用攝影拼貼有趣的文藝復興畫

吊掛救援上升中「忘裝支撐掛勾」！婦急墜40公尺亡　東京消防廳公開道歉

TOYOTA提高對速霸陸持股比例　新「86／BRZ跑車」確定共同開發

趙麗穎又瘦一圈！　產後7個月「0贅肉螞蟻腰」網看傻：默默放下手中炸雞

裝潢工噁撩「穿睡衣有激凸」　她崩潰大哭：請來的工人很壞

不斷更新／G2兄弟反撲！單局10分平紀錄　1局象10：1猿

王浩宇西門町發扇子遭驅離　柯文哲：不能無預警佔領馬路

老紳士！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　車齡逾30年比老更比優雅　

影／旺角爆激烈衝突！黑衣男「凌空一腳」踢倒港警　疑搶奪配槍

台灣大賽／最強核彈頭黃龍義來了　陳晨威的偶像兼恩師

18歲越南妹脫離家暴淪賣淫　「能力太強」急升高層主管

生活熱門新聞

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

遊民拿兩包麵少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火

漁港花蟹2隻1700元！價格4倍他傻眼…店家喊冤

好市多收費停車！她讚「真實人潮」

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

塞爆！黑福斯「暗黑鎖死」燕子口隧道

好市多見「重量級粉紅妹」塞滿推車

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

吸iPhone喇叭孔有甜味！他發現驚人結論

更多熱門

相關新聞

22歲男騎車一路斜切！跨車道猛撞後跌水溝慘死

嘉義水上鄉13日上午發生一起自撞車禍！一名黃姓男子騎車行經崎仔頭路段，因不明原因一路斜切，連人帶車當場慘摔入水溝內，機車龍頭則是猛撞水溝橋墩。警消獲報到場處理，發現黃男已無生命跡象，將他緊急送醫搶救，但黃男仍不幸身亡。

塞爆！黑福斯「暗黑鎖死」燕子口隧道

好市多收費停車！她讚「真實人潮」

尿尿怪男發狂攻擊路邊車女嚇壞

紅黑小蛇溜進茶廠！竟是劇毒環紋赤蛇

關鍵字：

遊覽車嘉義物理停車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

LV向YG娛樂求償674億

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面