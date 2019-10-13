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2男狂詐近千萬！私募會員提供「股票分析」　遭判刑挨罰百萬

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▲▼ 股市,股票,投資,台股,看盤,財經。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李男、吳男2人利用能夠獲得股市投資分析師的專業資訊吸引投資客，以繳會費的方式牟利。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，本案無關）

記者廖安莘／基隆報導

李、吳姓男子2人未經金管會核准，竟分別於2014年及2015年起，以手機門號向不特定之人傳送簡訊，宣稱旗下有多名專業分析師，可提供股票資訊參考，並招攬他們付費加入會員，以此種方式共獲利989萬3240元。基隆地院依違反證券投資信託及顧問法，判處李男3月徒刑、併科罰金120萬元，判吳男4月徒刑、併科罰金130萬，並沒收近千萬元的犯罪所得。

判決指出，李男、吳男2人分別自稱「小李」、「小陳」，利用能夠獲得股市投資分析師的專業資訊吸引投資客，以繳會費的方式牟利。李男自2014年3月間至2019年5月14日止，向會員宣稱旗下有60多位專業分析師，可提供股票資訊參考，並設置不同會費機制收取費用，以非法經營證券投資顧問業務，募得1483人次付費加入會員，不法所得高達672 萬5100 元

而吳男則是自2015年9月間至2019年5月14日止，利用手機向不特定人士傳送「收費3個月4千元、12個月1萬元」等簡訊內容，宣稱旗下有20多位專業分析師可提供股票買賣資訊，並標榜「實力最堅強」、「市場最便宜」、「速度最快」等語，用以招攬會員，不法所得達316萬8148元。

檢方調查時，2人均坦承犯行，並向檢察官表示希望能夠進行認罪協商，檢方依違反證券投資信託及顧問法，將2人起訴，並向法院聲請簡易判決。

基隆地院審理後，法官認為全案經檢察官與被告於審判外達成協商，且被告2人坦承犯行，依違反證券投資信託及顧問法判處吳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，另併科罰金120 萬元，沒收316萬8148元的不法所得。而李男部分則判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，另併科罰金130萬元，緩刑5年，需於判決確定日起4年半月內向公庫支付160 萬元，並沒收犯罪所得672 萬5100元。

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