福島輻射汙染物裝袋…大雨全沖走　哈吉貝恐連帶「核汙染」災情

▲哈吉貝造成關東地區紛紛傳出淹水災情。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

颱風哈吉貝侵襲日本關東地區，曾經發生核災事故的福島縣也包含在內。福島縣田村市13日證實，一批裝著輻射汙染物的垃圾袋的確被大水沖走，恐怕對環境造成影響。

據《朝日新聞》報導，福島第一核電廠事故導致的輻射汙染物全被裝入垃圾袋，並存放於一座臨時存放所，目前大約存放著2667袋。不料，颱風哈吉貝造成的大雨淹沒存放所，其中一批垃圾袋就隨著大雨流入100公尺外的河川。

福島縣田村市表示，這些垃圾袋每個約立方公尺大小，因為沒有針對颱風風雨的對策，才會不慎被沖走。雖然當局已經在12日晚間9時許找回6袋垃圾袋，但不能確定還有多少垃圾袋流連在外，目前也正在評估這些垃圾對環境的可能影響。

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