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「你的年薪只是我的時薪」！日本第一牛郎進軍珍奶　杯上「金句」超霸氣

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▲Roland 是日本的牛郎界帝王，製造話題跟能力跟他外型一樣搶眼。（翻攝自Roland IG，下同）

圖文／鏡週刊

牛郎界帝王Roland被稱爲日本「第一牛郎」，年收入高達3億日元（約8,500萬台幣），是日本史上收入最多的男公關。如今他是作家、模特兒，也打造自己事業體的他，擁有金句與粉絲無數。

最近這位最會賺錢的牛郎男公關，在東京八王子中町開設了主打年輕女性市場，名為「The Pearl」的珍珠奶茶店，店內的裝潢是紅黑配，牆上更掛滿了Roland的寫真照片，非常賣他的個人魅力，果然引起粉絲排隊。

Roland 的造型特別，現在也是藝人與模特兒。（翻攝自Roland IG）

▲Roland的造型特別，現在也是藝人與模特兒。

留著長髮，不過Roland 擁有健壯身材。（翻攝自Roland IG）

▲Roland擁有健壯身材。

開幕隔天他一現身，立刻引起暴動。（翻攝自Roland IG）

開幕隔天他一現身，立刻引起暴動。

現年27歲的他，18歲就從事男公關，以踢足球保持身材，Roland不陪睡不賣身，因為飲酒和宿醉不是他要的生活，說話極有個人魅力的他，單靠聊天賣酒，最高紀錄可以在3小時內賺進約新台幣280萬元，之後他也成為牛郎店的董事。而他也以豪奢的生活著稱，開名車、住豪宅，都成為日本網友的熱門話題。

Roland的珍珠奶茶店於8日開幕，9日他去做了「一日店長」，當然引起暴動，他跟粉絲拍照留念，亦販賣了限量發售的「名言」杯。他的金句聽來都有點自負，「世界上只有2種男人，我或其他人」、「你的年薪只是我的時薪」…話語一拋，每次都會引起粉絲及黑粉討論。

珍奶店有著他的寫真照片。（翻攝自The Pearl IG）

▲珍奶店有著他的寫真照片。

Roland 在珍奶店開幕前，先到店裡留下照片。（翻攝自The Pearl IG）

▲Roland在珍奶店開幕前，先到店裡拍下照片。

有網民挑釁問他，「為什麼會選擇牛郎這個職業？」他答道：「與其說是選擇，不如說是被選。我並不是為了牛郎而存在，而是牛郎業界為了我而存在！」

在「The Pearl」的IG宣傳頁面上，也是自信寫著，「世界上只有2種珍珠，The Pearl ，跟 The Pearl 以外的。」難怪網友要留言，「會說話有情商加上投資的眼光！真的很厲害啊！」


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