「榕馬大橋」研究中！陸媒：廈門金門「跨海通橋」有初步方案

▲金門廈門的小三通往來非常頻繁。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據《央視新聞》報導，兩岸40多名專家13日上午在福建福州就福州至馬祖（榕馬）、廈門至金門（廈金）通橋方案等議題展開專門研討，目前兩地通橋已形成初步方案。

報導中指出，馬祖距離福建福州大約20公里，台灣金門與福建廈門的最近距離不到5公里。從2004年起，廈門至金門的廈金大橋建設的前期研究論證就已啟動，而在今年年初，福州至馬祖的榕馬大橋建設的前期研究論證也已展開。

其中，廈金大橋的方案較為成熟，大橋計劃以廈門本島為起點，經過廈門翔安的新機場，再聯通金門島。同時根據大橋不同區段的車流量需要，還將分別設計4至8車道的橋樑。

中國交通建設股份有限公司副總工程師孟凡超表示，廈門翔安機場是一個國際機場，戰略性的一個交通節點，這個通道必然也要把翔安機場連接起來，然後實現兩岸共享翔安國際機場的資源。

此外，在前期調研的基礎上，兩岸專家也結合地形地質、海洋水文條件、通航要求、路網銜接等，介紹項目相關情況，並圍繞新的橋樑創新技術和設計理念在台海通道工程建設中的應用，分享研究成果和進展。

報導中還提到，福州至馬祖、廈門至金門兩橋是台海通道的重要組成部分，福建目前正力推「成為台胞台企登陸的第一家園」，推進兩地通橋也是推動榕馬、廈金融合發展，台灣同胞分享大陸發展機遇更順暢，將有力促進兩岸經濟社會融合發展。

▼港珠澳跨海大橋。（圖／CFP）