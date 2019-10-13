泰男酒後騎車「晃好大」遭攔查　法官判2個月：免驅逐出境

▲ 泰籍男子阿威騎乘電動自行車酒駕被逮，遭判2個月有期徒刑。（示意圖，與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者徐愷昕／台中報導

泰籍男子阿威（化名）為合法申請來台工作的移工，他9月騎乘電動自行車時因行車不穩遭警方攔查，當下他全身散發滿滿酒氣，警方在施行酒測後依公共危險罪將他移送法辦。台中地院認定阿威違法事實明確，判他2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

據判決，26歲的泰籍男子阿威9月7日晚上在台中市霧峰區一間泰國小吃店吃晚餐時配了啤酒，餐後騎乘電動自行車返家的路上，因車身搖晃不穩被員警攔了下來，警方在施行酒測後發現他的酒精濃度值達每公升0.39毫克，明顯超標，當場依依公共危險罪將他送辦。

台中地院審理後認為，阿威明知台灣法律喝酒後禁止駕駛交通工具，但還是為貪圖一時之便執意上路，有危害自己及他人人身安全之虞，犯行不可取，但看在他過去無前科紀錄，且為初次酒後騎車，惡性非重，在宣告服刑完畢後不須驅逐出境，全案依公共危險罪判他2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

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