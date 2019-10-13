　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平會尼泊爾共產黨主席：互借鑒治國經驗「建新政黨關係」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 2017年習近平在北京人民大會堂會見時任尼泊爾總理的普拉昌達。（圖／翻攝新華社）

▲習近平2017年在北京與時任尼泊爾總理的普拉昌達會面。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平13日在加德滿都下榻飯店會見尼泊爾共產黨聯合主席普拉昌達。習近平表示，中國共產黨同尼泊爾共產黨都以馬克思主義為指導思想，願同尼共加強黨際交往，建立定期交流機制，互借鑒黨建和治國理政經驗，構建相互尊重、求同存異、互學互鑑的新型政黨關係。

根據《新華社》報導，習近平表示，普拉昌達主席是尼泊爾資深政治家，也是中國人民的好朋友、老朋友，為中尼關係發展作出了重要貢獻，「去年，你同奧利總理作出政治決斷，聯合組建尼泊爾共產黨，開啟了國家政治穩定、經濟發展的新階段。」

習近平指出，中尼山水相連、唇齒相依。中方感謝尼方在涉及中國核心利益問題上長期給予堅定支持，願繼續深化同尼泊爾全方位合作，為尼泊爾發展提供支持和幫助，實現兩國關係更大發展。

▼ 習近平訪問尼泊爾，尼泊爾總統班達里陪同。（圖／路透社，下同。）

▲▼ 習近平訪尼泊爾，尼泊爾總統班達里。（圖／路透社）

習近平介紹了中國共產黨全面從嚴治黨、加強執政黨建設、鞏固黨的執政地位的基本經驗。習近平指出，中國共產黨同尼泊爾共產黨都以馬克思主義為指導思想，願同尼共加強黨際交往，建立定期交流機制，相互借鑒黨建和治國理政經驗，構建相互尊重、求同存異、互學互鑑的新型政黨關係。

普拉昌達表示，中國共產黨成功領導中國人民實現前所未有的發展，取得舉世矚目的成就，尼共對此十分欽佩，相信並祝愿中國共產黨繼續領導中國人民克服一切艱難險阻，順利實現「兩個一百年「奮鬥目標，實現中華民族偉大復興的中國夢。

普拉昌達指出，尼方希望同中國共產黨建立長期合作關係，希望藉鑑中共治國理政成功經驗，「相信習近平主席此訪必將使尼中關係提升到更高水平，助力尼泊爾實現國家發展繁榮。」

普拉昌達強調，尼中關係基於和平共處五項原則，彼此相互信任、相互支持。尼方高度讚賞中方致力推動構建人類命運共同體，在國際關係中維護和平，主持公平正義，維護中小國家利益。尼方願積極參與共建「一帶一路」，加強交流合作。

▲▼ 習近平訪尼泊爾，尼泊爾總統班達里。（圖／路透社）

ET快訊
台灣大賽／彭政閔40得分　超越張泰山成為得分王
黃筱雯拳擊世錦賽摘金　4比1擊敗法國
「承認台灣是國家」10萬人連署火速達標！白宮將要回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／旺角爆激烈衝突！黑衣男「凌空一腳」踢倒港警　疑搶奪配槍

影／港十八區快閃示威！　警博物館外施放催淚彈

習近平會尼泊爾共產黨主席：互借鑒治國經驗「建新政黨關係」

他10年前自家果園神秘失蹤　1根菸頭「篩兩噸土」終見天日

「榕馬大橋」研究中！陸媒：廈門金門「跨海通橋」有初步方案

影／18歲嫩妹溺亡...警公告「醉酒自殺」　家屬揭「猥褻影片」怒嗆：草草結案！

影／醉酒男搭計程車「索吻」才付錢　司機苦笑飛吻仍被投訴

習近平會尼泊爾總理：在中國任何地區搞分裂「只能粉身碎骨」

反送中影響經濟　港財政司推「紓緩措施」助打工仔及企業

陸外交部駐港公署：克魯茲「來港做秀表演」為暴徒搖旗吶喊

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

影／旺角爆激烈衝突！黑衣男「凌空一腳」踢倒港警　疑搶奪配槍

影／港十八區快閃示威！　警博物館外施放催淚彈

習近平會尼泊爾共產黨主席：互借鑒治國經驗「建新政黨關係」

他10年前自家果園神秘失蹤　1根菸頭「篩兩噸土」終見天日

「榕馬大橋」研究中！陸媒：廈門金門「跨海通橋」有初步方案

影／18歲嫩妹溺亡...警公告「醉酒自殺」　家屬揭「猥褻影片」怒嗆：草草結案！

影／醉酒男搭計程車「索吻」才付錢　司機苦笑飛吻仍被投訴

習近平會尼泊爾總理：在中國任何地區搞分裂「只能粉身碎骨」

反送中影響經濟　港財政司推「紓緩措施」助打工仔及企業

陸外交部駐港公署：克魯茲「來港做秀表演」為暴徒搖旗吶喊

TOYOTA提高對速霸陸持股比例　新「86／BRZ跑車」確定共同開發

趙麗穎又瘦一圈！　產後7個月「0贅肉螞蟻腰」網看傻：默默放下手中炸雞

裝潢工噁撩「穿睡衣有激凸」　她崩潰大哭：請來的工人很壞

不斷更新／G2兄弟反撲！單局10分平紀錄　1局象10：1猿

王浩宇西門町發扇子遭驅離　柯文哲：不能無預警佔領馬路

老紳士！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　車齡逾30年比老更比優雅　

影／旺角爆激烈衝突！黑衣男「凌空一腳」踢倒港警　疑搶奪配槍

台灣大賽／最強核彈頭黃龍義來了　陳晨威的偶像兼恩師

18歲越南妹脫離家暴淪賣淫　「能力太強」急升高層主管

辣度不輸DJ SODA！　DJ MIU「清純童顏+魔鬼9頭身」正爆…來台high：太開心

大陸熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

嫩妹遭色男猥褻　市民竟冷眼圍觀

女工墜下汙水池！老公、同事「6人全身亡」

女乘客露鎖骨！色運將：妳好漂亮

即／廣西玉林深夜地震　芮氏規模5.2

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

大陸明年1日起開放資本市場　證監會證實了

他專程飛深圳看NBA　歎：現場很壓抑

警公告嫩妹「醉酒自殺」　家屬怒打臉

3分鐘化解警民對立　網讚：真正的港警

曾參與示威！香港15歲少女成「全裸浮屍」

無錫小籠包店氣爆6死　

他10年前自家果園失蹤1根菸頭破案

更多熱門

相關新聞

習近平會尼泊爾總理：搞分裂只能粉身碎骨

大陸國家主席習近平13日在尼泊爾首都加德滿都與尼泊爾總理奧利會談。

習近平訪尼泊爾「中尼鐵路」受關注

是否將簽「尼版送中條例」受矚目

習近平會見莫迪　參訪古寺廟群

川普：習近平是「偉大的領導人」

關鍵字：

習近平尼泊爾普拉昌達尼泊爾共產黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

LV向YG娛樂求償674億

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面