習近平會尼泊爾共產黨主席：互借鑒治國經驗「建新政黨關係」

▲習近平2017年在北京與時任尼泊爾總理的普拉昌達會面。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平13日在加德滿都下榻飯店會見尼泊爾共產黨聯合主席普拉昌達。習近平表示，中國共產黨同尼泊爾共產黨都以馬克思主義為指導思想，願同尼共加強黨際交往，建立定期交流機制，互借鑒黨建和治國理政經驗，構建相互尊重、求同存異、互學互鑑的新型政黨關係。

根據《新華社》報導，習近平表示，普拉昌達主席是尼泊爾資深政治家，也是中國人民的好朋友、老朋友，為中尼關係發展作出了重要貢獻，「去年，你同奧利總理作出政治決斷，聯合組建尼泊爾共產黨，開啟了國家政治穩定、經濟發展的新階段。」

習近平指出，中尼山水相連、唇齒相依。中方感謝尼方在涉及中國核心利益問題上長期給予堅定支持，願繼續深化同尼泊爾全方位合作，為尼泊爾發展提供支持和幫助，實現兩國關係更大發展。

▼ 習近平訪問尼泊爾，尼泊爾總統班達里陪同。（圖／路透社，下同。）

習近平介紹了中國共產黨全面從嚴治黨、加強執政黨建設、鞏固黨的執政地位的基本經驗。習近平指出，中國共產黨同尼泊爾共產黨都以馬克思主義為指導思想，願同尼共加強黨際交往，建立定期交流機制，相互借鑒黨建和治國理政經驗，構建相互尊重、求同存異、互學互鑑的新型政黨關係。

普拉昌達表示，中國共產黨成功領導中國人民實現前所未有的發展，取得舉世矚目的成就，尼共對此十分欽佩，相信並祝愿中國共產黨繼續領導中國人民克服一切艱難險阻，順利實現「兩個一百年「奮鬥目標，實現中華民族偉大復興的中國夢。

普拉昌達指出，尼方希望同中國共產黨建立長期合作關係，希望藉鑑中共治國理政成功經驗，「相信習近平主席此訪必將使尼中關係提升到更高水平，助力尼泊爾實現國家發展繁榮。」

普拉昌達強調，尼中關係基於和平共處五項原則，彼此相互信任、相互支持。尼方高度讚賞中方致力推動構建人類命運共同體，在國際關係中維護和平，主持公平正義，維護中小國家利益。尼方願積極參與共建「一帶一路」，加強交流合作。