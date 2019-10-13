影／不用飛到英法也看得到！台中「國際舞蹈嘉年華」邀重量級舞團征服觀眾

記者許展溢／台北報導

台中市政府今（13日）在台北車站大廳舉辦「千人共舞」快閃活動，男女老少擠爆現場，舞蹈女神康茵茵帶領全民齊舞，大跳國標女王劉真首創「台中城市舞」，宣布10月25日至27日及11月1日至3日，共6天，將有來自各國重量級舞團飛到台中表演，讓大家不用出國就能享受舞蹈嘉年華盛會。

台中國際舞蹈嘉年華今年邁入第4屆，中市府觀光旅遊局科長饒栢丞說，活動目的要舞出活力、青春，跟生命光彩的意義，該活動也被交通部觀光局列為全國性活動，也是全台唯一以舞蹈為題的活動，今年更在全台各縣市舉辦快閃活動，不過，重頭戲將拉到台中，10月25日至27日及11月1日至3日，為期6天要呈現最精彩的畫面給大家。

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▲台中市政府在台北車站大廳舉辦「千人共舞」快閃活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台中市政府「千人共舞」快閃活動，吸引男女老少在北車大廳齊舞。（圖／記者許展溢攝）

康茵茵表示，台中城市舞由劉真親自特別編製，標榜阿公阿嬤，大小朋友都能輕鬆學會，會跟著跳上癮，舞蹈動作簡單大方，舞步活潑可愛，並搭配熱情律動的舞曲，不分男女老幼都能舞的開心、擺動自如，十分符合台中陽光又親切的城市形象。康茵茵說，台中國際舞蹈節中市府邀請大家沒看過、沒去過的許多國家知名又重量級的國際舞團特別飛到台中，讓大家不用飛到法國、英國和俄羅斯等國，就能觀賞到絕美的表演。

▲康茵茵說，大家不用飛到法國、英國和俄羅斯等國，就能觀賞到國際級的表演。（圖／記者許展溢攝）

精彩節目內容包括10月25至27日西班牙反向垂直舞團將在台中老虎城的牆面，上演令人屏息讚嘆的空中芭蕾；26 日開幕晚會邀請亞洲達人秀一戰成名的「Maniac Family」街舞、台灣火神「即將成真火舞團」及劉真帶來一連串精彩演出。壓軸登場的則是來自比利時托爾高空劇院，透過舞蹈家戲劇表演，引領群眾進入如童話故事般的魔幻夜空世界。

▲台中國際舞蹈嘉年華為期6天，有最精彩的畫面呈現給全民。（圖／記者許展溢攝）

另外，11月2日「踩街嘉年華」要重現日本YOSAKOI熱鬧慶舞蹈，四度來台的知名踩街舞蹈團隊「北昂」、「笑」等，將再次用激昂熱情，揮灑汗水，舞力與美，征服觀眾的心。更多活動詳情都可以上「大玩台中」臉書粉絲專頁查看。