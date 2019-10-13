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王浩宇西門町送扇遭警勸離　PO文痛批柯文哲「五星旗市長」

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記者張君豪／台北報導

12日晚間綠黨桃園市議員王浩宇與助理在台北市西門町捷運站出口發選舉扇子、短短15分鐘就遭萬華警方驅離，王浩宇透過臉書批評，認為統促黨在中國國慶日10月1日當天違法在台北車站搭舞台舉辦活動，全程違法未經申請卻舉辦了8個多小時活動散場才離去，而自己發文宣品沒多久就遭警方盯上，王質疑市警局執法兩套標準、並怒嗆台北市政府：「請問柯文哲市長在哪裡？」

▲桃園市綠黨議員王浩宇12日在西門町發扇子遭警方上前關切引發爭議。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲桃園市綠黨議員王浩宇12日在西門町發扇子遭警方上前關切引發爭議。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲桃園市綠黨議員王浩宇12日在西門町發扇子遭警方上前關切引發爭議。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲桃園市綠黨議員王浩宇12日在西門町發扇子遭警方上前關切引發爭議。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇透過臉書表示，統促黨在10月1日對岸國慶日當天、違法占台北車站搭舞台舉辦慶祝國慶活動吸引上百人參加，警方卻在活動後數小時才驅離，而他12日晚間與4名綠黨成員在西門町發扇子，短短15分鐘警方就出動3個警員和所長來驅離，警方指稱他們人數超過3人需要申請集會遊行，否則不准他們在西門町進行選舉宣傳。

▲萬華警副分局長左慧中13日下午受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警副分局長左慧中13日下午受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

王浩宇臉書還原這段警方「關切」過程：「大概五分鐘後，一個便衣男子跑出來拿著手機一直從後面拍照，經驗豐富的我一眼就認出這個人是『派出所所長』，直接上前告知說，政黨的選舉宣傳活動並不需要集會遊行申請，這樣的做法箝制言論自由。」

「我還當場嗆聲絕對不會離開，如果警方還是認為我有違法之虞，可以直接拿手銬把我銬進去。後來警察自知理虧，告知夥伴說我們並沒有違法，只是希望我們依法申請，如果有狀況才能保護我們。」

王浩宇並對台北市政府、警方提出質疑：「最簡單的反差，就是隔壁沒多遠的地方，幾乎每天都有五星旗在那邊，人數絕對超過五人，請問警察15分鐘內驅離了嗎？ 柯文哲自己帶著民眾黨參選人掃街，有申請集會遊行嗎？」「文燦市長是五星級市長，而柯文哲市長，你是不是已經變成五星旗市長了？」

13日下午萬華警分局副分局長左惠中受訪說明：「因桃園市議員王浩宇先生昨天在西門町在這邊舉選舉旗幟、發放政黨宣傳文宣，本分局警員前往關心、也委婉告知，這樣有違反集會遊行法之虞，警方僅勸說他暫緩發放文宣動作。」

警方呼籲民眾，若想在西門町等公共場合進行政治、非政治宣傳活動，均可向警方申請合法集會活動，讓警方保護大家安全。萬華警方也出示當天秘錄器影像，強調現場並無五星旗等其他政治宣傳活動；警方並澄清，如果在當地有看到類似政治宣傳活動，都是經過向警方申請核可。

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