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老公吃東西狂「雜札咋閘」！強辯：食物的聲音　人妻怒氣值爆表...苦主共鳴

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▲▼刀叉,餐具,咀嚼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有些人很討厭咀嚼的聲音。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一般人吃東西時，不免會發出一點聲音，不過這種「濕潤的咀嚼聲」則是讓一票網友無法忍受。一名人妻就抱怨老公吃東西嘴巴不閉好，老是發出惱人的聲音，講了N遍也不改，讓她心煩又火大，貼文也引發網友們熱議。

「只有我討厭吃東西發出聲音嗎？」一名女網友12日在臉書「爆怨公社」中抱怨老公，她表示日前豬隊友在飛機上吃口香糖，不斷發出「雜札咋閘」這種嘴巴不閉緊的咀嚼聲，在安靜的環境下又顯得特別大聲，讓她的憤怒指數直接飆到破表。

請繼續往下閱讀...

她表示自己真的很討厭這種吃東西的聲音，口水、食物和舌頭混在一起的噪音令人很啊雜（心煩），屢屢勸導老公都沒改進，還強辯說這是「餅乾的聲音」、「水果的聲音」，讓她超怒，「乾！就是嘴巴不合起來吃的聲音啦！」

原PO事後還怒實測一波，卻發現「嘴巴不閉緊」根本很難咬，「差點把自己噎死了，這項技能真不是蓋的，沒事別亂學。」

▲▼ 咀嚼聲令人討厭 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 咀嚼聲令眾人厭煩 。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多網友們看完也都表示無法接受，這種聲音有種讓人反胃的感覺，「整個不行，我會暴走」、「吃東西速速叫吃飽吱吱叫，真的快受不了了」、「我會一秒暴怒」、「覺得很沒水準」、「吃播那個我也受不了」、「嘴唇閉起來咬有很困難嗎」。

除了咀嚼聲之外，留言之中有人點名「舌頭剔牙聲」也很噁，「我爸就是，吃完一直在那邊吸」、「更可怕的是清理食物殘渣的聲音」、「這都可以改的，我長大就改過來了，有沒有心而已」。

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