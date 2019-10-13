影／「承認台灣是國家」10萬人連署火速達標！　白宮將要回應

記者吳美依／綜合報導

美國白宮政策請願網站「我們人民」（We the People）出現一則「承認台灣是國家」的連署，要求華盛頓當局為台灣在聯合國挺身而出，公布以後迅速累積簽名，並於今（13日）下午突破10萬人，達到成案門檻。也就是說，白宮官員將必須審視提案，做出官方回應。

▲美國白宮請願網站出現「承認台灣是國家」提案。（圖／路透）

署名K.W.的網友10月7日發起請願，要求美國政府「正式承認台灣是一個60多年以來獨立自治的國家」，如果11月6日前累積10萬人連署，將送交白宮審閱回應，而這一件提案已於今（13日）正式突破立案門檻，截稿時已累積100,406份簽名。

▲網友請願美國政府承認台灣是國家，突破10萬門檻。（圖／翻攝白宮請願網站We the people）

請願內文提到，台灣是一個獨立自治的島國，1996年和平地從獨裁過渡到民主，舉行第一次總統直選，向其他國家提供人道協助、災害救援團隊，也是太平洋重要戰略夥伴，是美國的領導與盟友，「該是時候讓2300萬台灣人在聯合國內有自己的代表了，但是如果要這麼做的話，唯有美國正式承認這個國家，如此一來其他國家也將會仿效。」

據了解，在這一項提案之前，也有一名署名C.C.的網友提案，建議美國政府購買台灣。

我們人民（We the People）是白宮官方網站的請願系統，民眾可以連署給予政策建議，如果在30天內累積10萬份簽名，白宮官員就必須邀請相關的政策專家一起審閱提案，並公布正式的官方回應。

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