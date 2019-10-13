他10年前自家果園神秘失蹤　1根菸頭「篩兩噸土」終見天日

▲山東一名男子約10年前失蹤。（圖／翻攝自《半島都市報》）

記者馬叔安／綜合報導

山東青島一名男子約十年前在家附近的櫻桃園失蹤，當時警方經過調查，無法找出兇手，直到最近，在現場遺留的一根菸頭中，找出了兇手的DNA，終於找到元兇，原來王姓兇手當年因偷菜被死者發現，才將對方殺害並掩埋，警方篩了將近兩噸土後，終於找到受害者遺骨。

《半島都市報》微信公眾號報導，平度市崔召鎮水石埠村的崔姓男子在2010年6月6日吃過晚飯後來到自家櫻桃園，做著櫻桃成熟上市前的準備工作，卻從此神秘失蹤，家人以為他在櫻桃園的棚子裡過的夜，見他早上沒回家吃飯就去找他，沒找到人才報的警。

民警們認真勘查了櫻桃園每個角落，在現場提取4枚可疑菸頭和少許血跡，通過煙頭鑒定出3名男性DNA訊息，其中一名為崔姓男子。員警猜測他可能已經遇害，調查期間，他們進村入戶，詳細瞭解崔某恩的家庭社會關係，發現其人際交往融洽，僅與鄰居存在鄰里矛盾，但隨著調查深入，其鄰居作案的嫌疑也被排除。

▲警方從現場遺留的煙頭中找到兇手的DNA。（圖／翻攝自《半島都市報》）

案發後崔姓男子的家人擔心睹物思人，將果園裡的櫻桃樹全都換成了蘋果樹，直到近期，被治安處罰的姓男子的DNA訊息與案發當年現場遺留菸頭的DNA信息一致，員警遂將其列為重點對象進行研判分析。

將王姓男子逮捕後，對方坦承，自己2007年經朋友介紹來到平度後，一直無正當職業、靠市場賣菜為生，期間曾多次盜竊村民菜地裡的蔬菜，事發當晚，他受害者的櫻桃園，進入園內準備行竊時被對方發現，雙方發生廝打，王姓男子將崔姓男子殺害後用三輪車將屍體轉移至垃圾場掩埋。

▲員警篩了兩噸土才找到受害者屍體。（圖／翻攝自《半島都市報》）

9月28日一大早，員警押解著王姓男子指認作案現場、尋找被害人屍體，避免沙土中遺漏骨骼，眾人前後篩了兩噸土，終於找到了受害者屍體，目前犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步審查中。

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