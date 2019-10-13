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陸外交部駐港公署：克魯茲「來港做秀表演」為暴徒搖旗吶喊

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▲▼ 美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）日前表示，香港特首林鄭月娥取消了與他會面的安排，凸顯林鄭害怕香港市民的弱點。對此，大陸外交部駐港公署今（13）日指出，克魯茲公然來香港做秀表演，為極端暴力分子搖旗吶喊，對香港事務和中國內政大放厥詞，「正告克魯茲之流脫下黑衣、收回黑手，停止插手香港事務，不得在中國的土地上撒野！」

駐港公署發言人表示，克魯茲肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，睜著眼睛說瞎話，昧著良心搞破壞，公然來港作秀表演，為極端暴力分子搖旗吶喊、撐腰打氣，對香港事務和中國內政大放厥詞、指手畫腳，「我們對此表示極度憤慨，予以強烈譴責。」

▼港警向示威者發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

香港0831反送中，警方發射催淚瓦斯。（圖／記者黃彥傑攝）

駐港公署發言人提到，面對黑衣暴徒不斷訴諸極端暴力的鐵的事實，克魯茲卻信口雌黃地說「沒有見到相關行為」，面對極度克制、隱忍執法的香港警隊，克魯茲卻厚顏無恥地污衊為「暴力鎮壓」，造謠污衊之荒謬低劣，已到了令人不齒的地步，喪失了起碼的是非標準和道德良知。

駐港公署發言人說，面對黑衣暴徒肆意踐踏法治，危害公共安全，企圖以暴力手段搶奪管治權、摧毀「一國兩制」，克魯茲卻將其美化為「爭取人權和民主」的抗爭，惡毒詆毀中央政府和特區政府，其險惡用心和卑劣伎倆早已被世人識破。

▼香港示威者將石塊敲碎。（圖／記者黃彥傑攝）

香港0831反送中，抗議民眾將大石塊敲碎，準備用來丟擲。（圖／記者黃彥傑攝）

駐港公署發言人強調，事實不容抵賴，正是各種外國干預勢力充當香港極端暴力分子的代言人和保護傘，暴徒們才會如此有恃無恐、無法無天；正是由於外國干預的黑手與香港禍國亂港分子相互勾結、狼狽為奸，香港局勢才會惡化到今天這樣令人痛心的地步。

駐港公署發言人還說，包括香港同胞在內的中國人民堅決反對克魯茲這樣撒謊成性的政客來港尋釁挑事，「我們捍衛國家主權安全與香港繁榮穩定的決心堅定不移。我們要正告克魯茲之流脫下黑衣、收回黑手，停止插手香港事務，不得在中國的土地上撒野！」

▼美國參議員克魯茲（Ted cruz）與總統蔡英文會面。（圖／翻攝自蔡英文推特）

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