大媽逼讓座砲火狂炸！他「我有隱疾」怒吼：牛仔褲快頂破了　全車廂沉默了

▲不少人都有被逼讓座的經驗（圖／示意圖，無關本案／記者季相儒攝）

記者林昱萱／綜合報導

不少博愛座魔人、逼讓座魔人，常常都會用各種怒罵叫囂的方式，來強迫別人讓座，但這次這名大媽也算是踢到鐵板了吧！一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，在捷運上被逼讓座，雖然已經告訴對方自己有隱疾，卻仍是不斷被逼迫讓座，最後讓他氣得直接怒嗆一句話，瞬間包含阿姨在內的所有人都沉默了。

原PO表示，當時那個阿姨口氣很差地質疑他，看到老人都不懂讓位，還說他不懂敬老尊賢，而原PO很耐心地回應，剛剛真的沒有看到，而自己身體不舒服，需要這個位置。怎料，阿姨竟然怒嗆：「我看你全身好好的，裝什麼裝！」而原PO只能無奈回應：「這是我的隱私，我需要跟你告知嗎？」。

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接著，阿姨突然開始連珠炮似地狂嗆：「你這個年輕人怎麼沒這麼沒有禮貌，年輕人就那麼會說謊，國家要是每個人都像你一樣台灣沒救了....」甚至還嗆聲說：「哩共啊！不說就是你心虛說謊....」狂妄囂張地語氣，讓原PO越聽越火大，忍不住怒嗆：「我懶覺太大支，牛仔褲被懶覺頂到快破了，現在非常痛....這樣行不行！」。

原PO的超狂回應一出後，馬上驚覺自己口誤，不僅車廂內所有人都看了過來，整車也突然安靜，而阿姨更是瞬間不知道要怎麼回應。對此，網友們看後紛紛笑翻表示，「阿姨是不是有追上你要留LINE」、「你講真的還是笑話啦？」、「笑到翻過去」。

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