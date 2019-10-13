18歲越南妹脫離家暴淪賣淫　「能力太強」急升高層主管

▲阮玉瑩成為高層後，返鄉誘騙同村少女來緬甸賣淫。（圖／翻攝pixabay網站）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名越南小新娘嫁到貴州後，因不堪長期被老公家暴，前年逃往緬甸賣春維生，沒想到一段時間後，因她態度積極勤懇，還學會看帳及管理，加上日漸進步的「性服務」技術，被陸籍幹部賞識，支付高薪要她回越南誘騙其他少女來緬甸賣淫，最終因招募太過頻繁，被警方察覺異狀帶回警局調查，途中卻趁機逃逸，目前正被通緝中。

綜合越南媒體報導，現年18歲的阮玉瑩（Nguyễn Thị Ngọc Ánh）相貌清秀，她2017年至緬甸賣淫後，因工作態度勤勉，不但性服務技巧日漸進步，還自學看帳及管理，能力被陸籍老闆看重，支付高薪讓阮玉瑩轉而回鄉，誘騙更多少女賣淫，連機票都能公司報銷。

▲阮玉瑩相貌清秀。（圖／河內警察局）



返國後的阮玉瑩自稱在賭場中工作，每天都能賺進大把鈔票，並稱入職後，每月可獲得1500萬越南盾（約新台幣1.9萬元），吸引一群同村少女踏上異國賣淫的不歸路。每招到一名少女，阮玉瑩便可從中分紅1300人民幣（約新台幣5600元）的佣金，也因此每月都積極回鄉誘騙同村少女入火坑。

因次數過於頻繁，導致村落中女少男多，事跡敗露被警方帶回河內警察局調查，並以販賣人口罪嫌起訴阮玉瑩。不過阮玉瑩途中趁機脫逃，目前當地警方正蒐集更多相關資料，並對她發起通緝令。