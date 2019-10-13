談判獲進展股市大漲！　唐寧街官員：英國距離脫歐「仍有很長一段路」

▲英國脫歐談判獲得進展，圖為英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）於10日與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會晤，2人事後證實，脫歐僵局將有解方，讓金融與股票市場上漲。但是，一名匿名唐寧街官員透露，英國距離脫歐協議「還有很長一段路」，接下來幾天將是關鍵期，強生政府也仍在為無協議脫歐做準備。

根據《路透社》報導，一名唐寧街官員表示，英國是否可以趕在歐盟高峰會前打破僵局，談妥脫歐條款，仍不可太早下定論。雖然已經有所進展，可是距離真正的脫歐還有「很長一段路要走」，接下來一周將會非常關鍵。

▲愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）於10日與強生會晤，認為談判有所進展。（圖／路透社）

這一名唐寧街官員透露，英國一直都希望達成協議，看到進展也是件好事，「但是我們將拭目以待，看看這是否真的是一個突破……我們依然準備要在10月31日無協議脫歐。」

據了解，強生與瓦拉德卡證實，可能找到達成協議的方法，金融市場與股票11日就大漲。《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）指出，首相2016年是脫歐陣營的代表，現在卻「絕望地」想要達成協議，因為國安官員曾警告，如果沒有秩序地離開歐盟，將會在北愛爾蘭引發緊張局勢。

《路透社》報導，強生14日可能會和歐盟高層會晤，重新評估情勢。



►英德熱線「脫歐新協議不可能成真」 若硬脫歐…強生內閣將爆辭職潮



►英首相強生公布「脫歐最後方案」 盼解愛爾蘭邊境爭議