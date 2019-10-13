替《醜女大翻身》省了140萬結果少賺1億！　元東淵再砸280萬結果零利潤

圖文／鏡週刊

▲金亞中在《醜女大翻身》展現歌喉，由她翻唱的〈Maria〉也因電影紅遍大街小巷。（圖／翻攝自Naver）



一提到韓國電影《醜女大翻身》，多數人都會立刻想到貫穿全片的歌曲〈Maria〉。金亞中在電影中飾演體重近百公斤的代唱歌手，透過整形「重生」，由她翻唱的〈Maria〉也在電影大賣後爆紅，讓擁有歌曲版權的美國製作權公司淨賺300萬美金（約新台幣1億元）。

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擔任《醜女大翻身》監製的元東淵花了韓幣5,000萬元（約新台幣140萬元）購買在電影中使用〈Maria〉的音樂使用版權，隨著電影的高人氣，〈Maria〉被廣泛用於廣告、手機鈴聲、網站，美國製作權公司因此另外多賺進300萬美金。元東淵自爆：「那時候著作權公司副社長來韓國，送了我一台車，對我說：『以後請多多愛用我們公司的音樂。』」同時他內心也十分懊悔：「如果我當時多付5,000萬，那些錢都是我的。」

錯失〈Maria〉後，元東淵監製《海男孩》時大手筆斥資韓幣1億元（約新台280萬元），購買「披頭四樂團」保羅麥卡尼的〈No More Lonely Nights〉音樂版權，最後卻一分錢也沒賺到，讓他苦笑表示：「票房就是這麼難預測！」

▲河正宇在《與神同行》飾演陰間使者「江林」，擔任電影監製的元東淵透露他並非角色的第一人選。（圖／采昌提供）



除了票房難以預測，元東淵也強調：「監製這個工作，常常會被拒絕，但是你不能害怕被拒絕。」他舉例，在金亞中之前，有6名女演員因抗拒《醜女大翻身》的肥胖造型拒演，河正宇也不是《與神同行》陰間使者「江林」的第一順位，因金秀賢、元斌相繼婉拒演出，因此才找上曾經合作過的河正宇，「和我心中第一人選成功合作的，只有《雙面君王》的李炳憲。」

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