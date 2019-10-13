運用大數據指揮管理交通　南警雙十連假讓民眾暢遊台南

▲這次國慶假期，台南市警局利用空拍機、LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，讓民眾開心出遊、平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國慶4天連假，台南市警局為確保連假轄內道路交通秩序安全順暢，減少交通事故發生，於各重點路段、高速公路、風景區、旅遊景點、大型活動（山上花園水道博物館、關子嶺美食溫泉季）及車站等易造成交通壅塞處所，加派警、民力疏導交通，以提升用路人的服務品質，維護交通安全。

國慶日連續假期自10月10日至10月13日連續4天假期，台南市警局累計規劃交通崗186處，動員1871名警力。這次雙十連假台南旅遊新焦點，台南山上花園水道博物館於10月10日至13日開幕期間，吸引許多的人潮，期前市警局在黃偉哲市長指示下，與交通局、文化局及公共運輸處等相關單位，展開密集的溝通協調會，規劃出通暢的行車動線、停車空間及疏運計畫，並於主幹道178線、南175線、台20線進行交通疏導及管制，並運用空拍機即時監控車輛瓶頸點，適時派遣警力疏導，由於連假期間天天豔陽高照，員警均揮汗於路口指揮疏導交通，提升山上花園水道及其他景點旅遊品質。





交通警察大隊指出，這次假期交通得以順暢，得力於「運用科技」、「決戰空中」，利用空拍機、LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、宣導等工作，發揮事半功倍之效，能讓民眾開心出遊、平安回家。