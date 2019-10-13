好心幫軍中同袍租套房！辣妹竟躲房內「1次1800」跪地吞吐　他見警上門傻眼

▲阿德好心幫租房間，沒想到房間卻慘淪應召站。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿德」（化名）出於善意，用自己的名義幫軍中同袍「阿傑」（化名）承租套房，怎料對方卻把套房當成應召站使用，還被警方當場查獲，而警方循線找到阿德時，他傻眼地表示，只是出於好心幫忙租房，對事情一概不知。對此，台北地院認為，沒有阿德的涉案證據，因此判他無罪。

判決指出，阿傑於2016年間向阿德求助表示，自己身分證遺失，想要和女友一起租房子，希望他可以幫忙，而善良的阿德聽後，以自己的名義、身分證幫對方租了一間套房。怎料，阿傑成功租到套房之後，卻將套房變成應召站，讓一名越籍女子在裡面從事性交易，在從中抽成。

警方接獲通報前往查緝，當場發現越南女子在房內和客人從事性交易，而越女證稱，每次價格是1800元，她自己會留800元，其他的1000元會被收走。對此，警方循線找到阿德，而阿德見到警方上門後大驚失色，這才發現自己好心幫租的房間，竟然淪為應召站，而阿傑被事後被警方傳喚時，對於案情說詞不一，只是不斷用沒有印象搪塞。

此外，房東證稱，自己對阿德並無印象，而越女也證稱，每次來收錢的都不是阿德，因此台北地院認為，並沒有阿德的涉案證據，因此判他無罪。

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