時力不分區曝光　徐永明證實黃國昌「一定」在名單內

▲黃國昌。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委黃國昌不競選連任，派出子弟兵賴嘉倫出戰新北市立委第12選區，至於是否列不分區名單，時代力量黨主席徐永明13日受訪時表示，黃國昌一定會列入不分區名單。

徐永明、黃國昌早上出席立委參選人賴嘉倫競總成立茶會時接受媒體訪問；徐永明證實，黃國昌進不分區是一定的，「希望他能來承擔、擴張政黨票，黨內會討論要如何讓政黨票極大化」，並強調，不分區立委黨主席絕對不會排第一個。

至於不分區名單是否已跟黨中央協調，黃國昌簡短回應，黨中央會有安排。

2020大選進入倒數階段，未來選戰是否以團體方式進行？徐永明說，時代力量黨小但方向清楚，15日的決策會議，對於是否在三重、大同、士林推參選人會有新的決定，宜蘭部分也在做民調。

▲黨主席徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）



第三勢力在這次的大選中竄出，尤其以台北市長柯文哲所組的民眾黨最受關注，在政黨票方面是否擔心被瓜分？如何跨過5％的門檻，徐永明表示有信心，「現在看要怎麼往上衝」，未來不分區名單會非常亮眼，讓更多黃國昌推進立法院。

此外，民進黨在該選區派出「太陽花女戰神」賴品妤PK賴嘉倫，在知名度方面是否怕自己不如對手，賴嘉倫並不擔心，並表示沒有壓力。

▲時代力量立委參選人賴嘉倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

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