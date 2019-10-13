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新北「山藥王」訂購一空　秋風起嚐原生山藥滋陰養顏

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▲ 秋季限定新北山藥好滋補。（圖／新北市農業局提供）

▲ 秋季限定新北山藥好滋補，山藥小旅行民眾採收山藥。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

深秋來臨，此時盛產的山藥絕對是養生滋補的最佳選擇。山藥性味甘平，富含多種營養元素，其黏液質更含能幫助消化，大人小孩皆適合，可說是秋季的滋補養生聖品，新北市特產的原生種山藥，口感更是特別Ｑ彈，令人驚艷。

新北山藥生長於三芝、貢寮、平溪、雙溪、瑞芳、深坑一帶，年產量約600公噸，種植面積約46公頃，以臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」為特色。108年度平溪區山藥品質評鑑，蟬聯三屆冠軍的林火潭先生表示，今年清明至端午的雨水較多，大幅增加灌溉排水的管理難度，只好更加費心地去呵護田裡的山藥，今年的山藥在採收前就被熟客訂購一空。

▲ 秋季限定新北山藥好滋補。（圖／新北市農業局提供）

▲ 秋季限定新北山藥好滋補，平溪山藥評鑑現場。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，原生種山藥有別於一般穴管栽培，多採非穴管栽培，需要人工種植與採收，雖然費工且產量少，但產出的山藥，吃起來又Ｑ又綿，帶有淡淡的人蔘香味，每台斤價格可高達400元，可說是全國最熱銷的山藥，歡迎各位來品嘗最新鮮的山藥饗宴，並一同遊覽好山好水。

農業局表示，10月26日在雙溪平林農場的展售會，販售當季新鮮山藥及農產品，並提供手工山藥粿及山藥饅頭現場試吃，並且結合青春山海線雙溪、平溪及貢寮路線，提供山藥一日體驗行程，引領民眾體驗山藥農家樂，悠遊新北山海風光，並享用美味山藥饗宴，詳細的山藥體驗內容，可至新北山藥官方網站：https://www.3yao.com.tw/

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 秋季限定新北山藥好滋補。（圖／新北市農業局提供）

▲ 秋季限定新北山藥好滋補，平溪區原生種非穴管栽培之山藥特寫。

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