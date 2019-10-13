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火車站撿到悠遊卡！她貪小便宜拿到超市消費189元…代價超過100倍

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▲▼台鐵林姓清潔員撿到旅客一卡通後未如實歸還，帶至超市消費189元被罰2萬元。（示意圖／記者徐愷昕攝）

▲台鐵一名林姓清潔員撿到旅客一卡通後未如實歸還，帶至超市消費189元後被抓遭罰2萬元。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／基隆報導

台鐵林姓女清潔員4月工作時撿到李姓女子遺失在車站的悠遊卡，她下班後沒有多想便拿卡片在超市消費了189元。李女從手機APP跳出的消費記錄嚇到，驚覺卡片遭人冒用，馬上報警。基隆地檢署審後認定林女罪情輕微，且犯後態度良好，最終給予林女緩起訴1年處分，但須支付公庫2萬元。

李女4月搭乘自強號128次列車時不小心弄丟了悠遊卡，恰巧被在七堵火車站從事清潔工昨的林女尋獲，但林女撿到到卡片後並未依規定送至失物招領處或警察局，反而在事隔3日後拿著卡片到超市購物，買了1瓶84元的低脂鮮乳和5瓶21元的鹼性離子水，一共花了189元。

李女在林女消費後收到APP的消費紀錄，驚覺卡片遭到冒用，立即辦理停卡並向警方報案。林女到案後坦承犯行，並表示是自己一時失慮，對於犯下此事非常懊悔，請求檢察官給她一次自新的機會。

檢警偵訊後考量林女沒有前科，坦承犯行後有悔改之意，因此犯罪情節尚屬輕微，最終給予林女緩起訴1年處分，但處分確定後4個月內，需向公庫支付2萬元。

勝過高鐵撿到3百萬的快感

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