吳怡農健身肌肉照曝光！　粉絲暴動喊「好想當啞鈴」…釣出本人害羞回應

▲吳怡農上健身房。（圖／FB帳號「徐閉」提供，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

立委參選人吳怡農投入2020立委選舉後，亮眼的外型及壯碩的身材廣受網友討論，甚至有不少粉絲自稱「吳太太」、「農夫農婦」。近日就有一位「農粉」捕捉到吳怡農現身健身房的畫面，網友不僅狂敲碗健身房地址，還暴動狂喊「突然很想當啞鈴」、「看完他的手臂後，我有第一個想懷孕的理由了」，也釣出吳怡農本人親自回應。

近日有一位台灣網紅「徐閉」透過臉書表示，有朋友在健身房捕捉到「野生吳怡農」，在曝光的3張照片中，可見吳怡農相當熟練地做著引體向上、肩推、划船等動作，身穿黑色緊身T-shirt、灰色棉質長褲及運動鞋的他，健身時壯碩的手臂線條比平常更為明顯，使得網友狂敲碗健身房的地址，瘋狂留言「突然很想當啞鈴」、「看完他的手臂後，我有第一個想懷孕的理由了」、「奇怪為什麼會感覺到戀愛的氛圍！」

而該篇貼文也釣出吳怡農親自回應，雖然只是簡單回個「害羞」的表情符號，卻吸引144位粉絲按讚留言。另外也有眼尖的網友從吳怡農使用的健身器材上，找到健身房的所在位置，網友紛紛留言「中山區姐姐妹妹 要暴動了⋯⋯⋯」、「國家肌器動得很厲害，農農在阿基里斯～」、「那間健身房會爆掉吧⋯⋯」

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