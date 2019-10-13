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拍拖女業務推薦「6方案20個月」交友服務　亂改契約詐領2萬判4月

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▲▼契約,合約,文件。（圖／pixabay）

▲洪姓女業務逕自變造契約書內容，侵占紀男2萬多元款項。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，本案無關）

記者廖安莘／新北報導

一名紀姓男子於2018年間花了10萬多元，向一名洪姓女業務購買拍拖交友公司所提供的「6方案20個月」交友服務，不料，洪女竟自行變造契約書內容，侵占紀男2萬多元款項。拍拖公司發現後，隨即對洪女提出告訴。新北地院審查時，洪女坦承犯行，因此依業務侵占罪判處4月徒刑，可上訴。

判決指出，洪女於2017年12月間至2018年6月29日，受雇於一間外商拍拖公司擔任業務人員，負責接洽客戶、推薦並銷售方案、填寫會員契約書暨附件、代收會員繳交款項等業務，2018年5月16日她代理拍拖公司與紀男簽立一份拍拖會員契約書，用來證明紀男花10萬多元購買拍拖公司所提供的「6方案20個月」交友服務，並約定以刷卡8萬元及尾款2萬元方式，把款項匯入洪女帳戶內，用以支付商品費用。

未料，洪女竟把會員契約書及附件表格中的「6方案20個月刷卡109780」塗改金額為「6方案20個月刷卡80000」，刪除「尾款29780匯款」，表示紀男只花8萬元購買方案，而非10萬多元，待對方將尾款2萬多元匯入戶頭後，逕自侵占入己，拍拖公司事後發現提告。

新北地院審理時，法官認為身為業務人員，竟未能謹守職務分際，貪圖私利，以變造會員契約書記載內容方式，侵占會員繳交的款項，所為顯然違背基本誠信及職業道德，甚為不該，但兼衡她坦承犯行，且已將款項全數返還拍拖公司，犯後態度尚可，因此業務侵占罪判處4月徒刑，可上訴。

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