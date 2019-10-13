哈吉貝襲日帶豪雨！北陸新幹線3分之1被淹沒　「最慘廢車328億全報銷」

記者林瑩真／編譯

強颱哈吉貝侵襲日本關東地區，造成19人死、16人失蹤及149人傷，尤其超過1000毫米的大雨導致各地淹水災情不斷，連JR東日本的北陸新幹線都被淹沒。如今專家表示，這列列車的3分之1幾乎全毀，最慘就是廢車。

千曲川決壊で、北陸新幹線E7系7編成水没してる…

１両あたり約2.7億円

１編成あたり約33億円

７編成 合計 約231億円 pic.twitter.com/Bype8rUPue — giulio (@juliokart) October 13, 2019

綜合日媒報導，JR東日本表示，因為豪雨造成千曲川氾濫，位於長野市赤沼、放置北陸新幹線整修車廂的「新幹線車廂中心」跟著淹水達10公尺深，大約有3分之1的車廂都受到損害。

北陸新幹線擁有JR東日本的E7系、JR西日本的W7系的列車，此次泡水的是E7系8編組及W7系2編組的列車，總共10編組、120個車廂泡水。由於列車的電子機械泡水後難以清理，尤其空調配線進水更難修理，如果等水乾就運行恐怕會起火，因此最慘的情況就是直接廢車。

報導指出，北陸新幹線120節車廂的造價為328億1100萬日圓，就算單算1編組、12節車廂也要價32億8000日圓。此次列車泡水，不僅難以修復、花費鉅額，恐怕還要減少運行列車，等到颱風過去仍會影響交通。

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