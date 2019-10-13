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紐西蘭超市推1小時「安靜購物時段」　暖心照顧自閉、焦慮患者

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▲▼ Countdown超市推出安靜時段 。（圖／翻攝自Countdown Supermarkets臉書）

▲Countdown超市在紐西蘭是最大的連鎖超市之一。（圖／翻攝自Countdown Supermarkets臉書）

實習記者崔子柔／綜合報導

紐西蘭連鎖超市Countdown最近推出「安靜購物時段」，在每個星期三下午2:30至3:30把店內的燈光調暗、關閉廣播和降低收銀台音量，這麼做是為了讓患有自閉症、焦慮症的人或是低調生活的銀髮族可以更自在地購物。

根據《衛報》報導，有一名超市員工的兒子就患有自閉症，所以他把「降低客人購物時感官影響」的想法提出，試辦一年後，現在高層已決定要把這個做法推廣到其他180間分店。

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Countdown總經理漢尼芬（Kiri Hannifin）欣慰地說，每星期一次的「安靜購物時段」也會把補貨工作控制在最低次數，這個活動收到不少顧客的正面評價，許多老客人似乎也更能享受逛街的過程。

▲▼ Countdown超市推出安靜時段 。（圖／翻攝自Countdown Supermarkets臉書）

▲降低感官影響能讓顧客更自在地購物。（圖／翻攝自Countdown Supermarkets臉書）

紐西蘭自閉症協會執行長杜根（Dane Dougan）表示，自閉症社區給予很棒的回饋，也更加了解自閉症患者對於感官的需求，「證明一些小變化可以創造更有包容性的環境，並對人們產生重大影響。」

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