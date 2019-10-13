▲ 新北聯合婚禮新人說明會，小亮哥模範夫妻分享婚姻秘笈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019新北市聯合婚禮將於10月27日浪漫登場，民政局13日特別於貢寮福容飯店舉辦新人說明會，宣導新北市婚育福利等資訊，並邀請結婚22年的藝人小亮哥及林姿佑模範夫妻，與100對新人分享維持美滿婚姻生活的秘笈，培養準新人們正確之婚姻觀念，現場充滿甜蜜氣氛。



民政局表示，聯合婚禮是新北市每年重要的囍事活動，每年搭配不同主題推出，吸引大批新人前來共襄盛舉，場場報名秒殺。為協助新人學習經營婚姻生活及新婚的適應與調整，聯合婚禮前都會辦理新人講座，除了邀請專家講解婚姻相處、情緒管理等訣竅外，也邀請婦產科醫師傳授新人懷孕撇步，鼓勵新人生育。

今日婚姻講座中，被封為演藝圈「神鵰俠侶」的小亮哥及林姿佑模範夫妻，透過「幸福婚姻秘笈」講解親子溝通、人際關係、子女教養、夫妻之道等家庭問題，準新人們個個聽得津津有味，不僅踴躍提問，還動手做筆記，為嶄新的婚姻生活做足準備。

▲ 小亮哥跟林姿佑結婚22年，感情依然甜蜜，比小亮哥小13歲的林姿佑甚至以「馭夫有術」聞名。

小亮哥跟林姿佑結婚22年，感情依然甜蜜，比小亮哥小13歲的林姿佑甚至以「馭夫有術」聞名。這對演藝圈模範夫妻大方分享夫妻相處之道，認為家庭提供成員情感支持，需花時間及精力用心經營，以愛心及耐心調整彼此的步調，感情才會越來越好，經年累月越來越香濃，一起攜手共度人生的冒險旅程。

為讓新人有難忘的美好回憶，新人說明會還邀請專業的舞蹈老師，帶領新人提前體驗新人儀式中1分鐘浪漫舞蹈，看似簡單的2個8拍雙人舞蹈動作，對節拍的掌握、腳步的一致、流暢的旋轉入懷抱，考驗著新人彼此的默契，百對新人們在笑鬧中卯足全力學習，希望能在婚禮上舞出最曼妙幸福的時刻。

此外，婦產科醫師也傳授新人懷孕撇步，包括需正確掌握排卵期，床笫間不語家務事，動作和緩輕柔並適時讚美伴侶等。對於已懷有身孕的新人，醫師也細心提醒孕期的營養品選擇，來補充所需的養分。



民政局長柯慶忠表示，為全方位照護新人們的需求，此次新人說明會也安排戶政人員現場受理結婚、遷入登記等收件，免除請假辦理之不便及往返奔波之苦。今年在貢寮福容飯店舉辦的聯合婚禮，以「世界民族大囍事」為主題，新人將穿著世界各國民族服飾進場，歡迎市民朋友屆時一同觀禮，感受多元文化融合的喜慶氣氛。

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