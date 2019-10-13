老紳士！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　車齡逾30年比老更比優雅　

▲來自全台30位愛好古典鋼管車的車友們，在國慶連假時齊聚在苗栗縣三灣鄉，充分展現了對古典鋼管車活動的熱情。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

在台灣一群熱愛古典鋼管車的朋友，連續2年組成「Team Taiwan」鋼管自行車隊，去日本參加Eroica Japan的活動；這活動嚴格限制車輛年齡必須在1987年以前生產的鋼管車架與配件，選手服裝也須搭配車輛的風格，賽道上更是極具挑戰性，這互相扶持的精神，往往在賽後會令選手內心充滿感動。而在苗栗執業的中醫師羅國正與朋友大衛西，也準備把這樣的精神移植回台灣，選定苗栗三灣做為首屆「Taiwan Vintage Ride」的活動地點。

中醫師羅國正表示，當初有這想法其實是在聚會小酌時激發出來的，因為每次到日本參加這活動，結束後總會久久無法自己，在騎乘的過程中,參加的成員內心充滿了感動，感動並不僅僅是因為異國周邊美麗的景色，更是過程中與夥伴們的互動分享、互相扶持完成一段艱辛的旅程，這活動確實地展現了參加者對於古典鋼管車活動的熱情。

羅國正也說，為了要把苗栗介紹給外地來的朋友，特別規劃了幾個祕境，騎乘路線經過永和山水庫、興隆羅庚埤、水流東果園、富興老街、峨眉天恩彌勒佛院，十二寮等，全程共計45公里，而沿路民眾也對這支特別的車隊投以注目的眼神。

羅更強調，感謝各地的好手踴躍報名，光從基隆、台北、新竹報名的朋友就已經額滿了，也要對中南部的朋友說聲抱歉；行前規劃路線也讓自己失眠了幾天，一直到正式出發前幾天才完成相關細節的確認，這別感謝老天爺賞臉，給了我們如此完美的天氣；也要感謝其他參與活動的相關人員，他們努力地讓每個環節配合的恰到好處，這些讓第一屆Taiwan Vintage Ride能圓滿結束，更期盼往後能邀集國外人士來台參與，一同將這樣的活動推廣到全世界。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►深夜衝苗栗秘境！白皙妹驚覺「導航銃康」倒車秒悲劇 網急喊：估狗評論有提醒

►20人KTV叫囂！屁孩飆5字經「嗆你啦」 警霸氣過肩摔：公共場所你敢罵警察

►收假日北返旅客爆人潮！ 高鐵再加開2班次「全車自由座」列車