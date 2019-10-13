外勞遇路檢四處逃竄　南警摸黑緝獲5逃逸外勞

▲台南市警五分局開元派出所，緝獲5名逃逸外勞，其中有人攀爬至一旁民宅屋頂躲藏，經警方平安帶下，偵訊後移送移民署收容查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局開元派出所，10月11日深夜10時許，攔車查獲2名逃逸外勞，並循線前往南園街一處民宅，再緝獲3名逃逸外勞，其中有人攀爬至一旁民宅屋頂躲藏，經警方平安帶下，共計查獲4男1女5名逃逸外勞，全案偵訊後移送移民署收容查處。

10月11日深夜10時許，台南市警五分局開元派出所，在北區北安橋下執行防制酒駕專案勤務時，攔查一部自小貨車，員警請駕駛及乘客下車受檢時，車內4名男子下車後突然四處竄逃，警方立即控制駕駛並分頭追人，將其中2 名男子壓制帶回，經查逃跑的4人皆為越南籍逃逸外勞。

警方將王姓駕駛與2名逃逸外勞帶回派出所調查，王姓駕駛供稱其受人委託將外勞載至北區南園街某民宅，並表示該處還有4至5名越南籍逃逸外勞居住。所長莊文輝立即通報分局防治組協助，並調派所內10名警力前往探查，發現該處確實有外勞居住，外勞看見警方到場來不及穿上衣褲，驚慌四處逃竄。

其中1名外勞甚至攀爬至一旁民宅屋頂躲藏，為防意外，員警爬上附近民宅鐵皮屋頂搜尋，安全的將該外勞帶回屋內。現場清查共住有8名越南籍外勞，其中3名為逃逸外勞（1 女、2 男），全案計查獲5名越南籍逃逸外勞，於12 日清晨移送移民署收容，王姓駕駛涉嫌違反就業服務法部分另函送勞工局裁罰。

市警五分局呼籲民眾，勿非法雇用外籍逃逸移工，違法雇主依勞基法第57條，可裁罰15萬元到75萬元。另外籍人士在台犯罪問題也將依本國法令處理，希望外籍移工勿從事非法 ，以保護自身安全。