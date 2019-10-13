金山農產業六級化　青農會長王御庭「香草蛋捲」熱銷

▲ 新北青農會長王御庭開發香草蛋捲，特殊的風味讓人口齒留香。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新農漁民輔導計畫媒合建構產業鏈，青農聯誼會長王御庭種植香草植物，與食品工廠合作開發庭少香草蛋捲，與業界合作辦理食農教育，創造農業新價值，農業不再是農業，是工業更是商業。

67年次的王御庭，原本在鞋廠工作，因母親癌逝加上工廠轉型，7年前決心投入農業，從一開始家人極力反對，到現在接受並尊重他務農的選擇，當時連他自己也不知道是哪來的勇氣，就走入完全陌生的工作領域。

正值起步期間就被老天爺開了一個大玩笑，六二水災毀損田園全部香草，貸款投資整理好的環境毀於一旦，但男人的堅持以及農業局的新農漁民輔導專案，讓他堅持到現在，園區也逐漸恢復原本樣貌。

目前在王御庭的香草園中，有數十種香草品種，全部以有機農法栽種，不同的香草有不同的用途，包含藥用、茶飲、入菜或提煉精油等，對烹飪也很在行的他，開始研發香草入菜，以黃金比例配方，將自己栽種的香草，與食品工廠合作開發香草蛋捲，特殊的風味讓人口齒留香一口接一口。

▲ 香草鹽畫龍點睛，王御庭特製香草雞。

王御庭還分享一個祕密武器，所有料理的基礎是他特製「香草鹽」，可使用於煎、烤、炸、更可以用來醃製肉品，有著畫龍點睛的效果；園區香草烤雞美味的秘密就在這一小瓶，到「寧靜海香草園」的朋友別忘了要嘗嘗這道私房料理。

王御庭表示，這一路上很感謝大家的相挺，農業局就像朋友一樣，隨時給予支援協助，解決了許多種植及園區整理的困難，更建立自己的包裝品牌，開拓更多元的行銷通路，有機友善種植帶來了生態多樣性，還能夠提供青年學子打工或是農事體驗的機會，只有透過不斷的創新與各界合作，才能提昇農業價值及維持競爭力。

農業局長李玟表示，新北市政府正積極鼓勵青年從農，並因應新北農業轉型和升級，以「先有通路，再開農路」為宗旨，持續挹注相關資源來輔導青年農民，提高從農誘因，讓更多青年及新農民加入從農行列，發展出更有活力，更具創造力的農業。

欲購買庭少香草蛋捲及特製香草鹽的消費朋友，可以搜尋臉書「寧靜海香草園」洽園主訂購，或撥打電話：0939-583-370，如果想嘗嘗庭少特製香草烤雞要記得先預約哦。

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