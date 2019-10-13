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激情踏遍台灣9大景點！人妻同居小王甜喊「BABY TONIGHT」　臉書爽PO床照

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婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

▲人妻大膽同居小王，一起踏遍各大景點。（圖／示意圖／達志影像）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人妻靜靜（化名）搞外遇，離家與小王同居，還在臉書放上各種親暱照，更搭配著甜蜜PO文，其中包括「陪老公工作」、「一生一世永不分離」等語，讓正牌老公見了氣炸，決定上法院提告。士林地方法院審理後，判2人應賠償人夫12萬元。可上訴。

根據判決書，人夫主張，自己與妻子在2012年結婚，還育有一女，沒想到妻子2018年認識了高姓小王後，竟出門不歸，與高男同居以夫妻相稱，還用與高男躺在床上的照片作為臉書大頭貼，讓他感到相當氣憤。

人夫滑妻子的臉書更發現，有許多妻子與高男的互碰臉頰、擁抱、親吻、床上依偎、身體緊貼照片，2人更時常吃飯、出遊，地點遍及蘆洲家樂福、平溪老街、十分老街、烘爐地、海豚灣、烏來瀑布、淡水老街、陽明山國家公園、十份天燈等處，甚至在「屏東枋山海豚灣7-11」著名景點的床上合照。

妻子也PO文、照甜喊，「陪老公工作」、「早上陪我老公上班，晚上老公送我去上班」、「如果這就是幸福，我想我們會一直這樣幸福下去」、「BABY TONIGHT」、「一輩子幸福」、「I LOVE YOU（愛心圖案）」、「一生一世永不分離長長久久不離不棄」、「一生一世永不分離甜甜蜜蜜長長久久恩愛一輩子一起攜手到老」、「結婚證書老公：高XX老婆：陳XX百年好合一輩子不分離」。

人夫一狀告上法庭，向2人求償20萬元。士林地方法院簡易庭審理後，判靜靜與小王須連帶賠償人夫12萬元。全案仍可上訴。

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