▲ 小花終結者清除外來種植物，自製環保酵素守護家園。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府「小花終結者聯盟」12日和土城區淨慈寺志工，為響應公民科學家精神，與在地居民一同移除外來入侵植物小花蔓澤蘭，現場約有60人一同參與，並於現場宣導外來入侵植物小花蔓澤蘭危害與環保酵素製作教學，更進一步與地方聯結，培養更多公民科學家，鼓勵全民參與外來入侵植物清除工作，共同維護我們美麗的家園。

俗稱「綠癌」的小花蔓澤蘭被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，繁殖能力驚人，無數株的藤蔓沿著大樹底部開始向上攀爬，纏著樹幹，最後侵襲整片森林，使大樹失去與陽光接觸的空間，進而無法行使光合作用，讓林木不敵藤蔓入侵，終以枯萎死亡。

農業局長李玟表示，公民科學家就是民眾參與且有組織的科學活動，為讓民眾認知、觀察、蒐集與通報小花蔓澤蘭分佈資料，參與者會培訓成為「小花終結者」，同時參與清除計畫，規劃殘株再利用製成酵素或醋液，讓大家一起來清除與防治小花蔓澤蘭擴散。

▲ 清除外來種植物小花漫澤蘭。

因為生物多樣性與我們的生活密不可分，新北市政府除重視原生物種的保育，例如：烏來杜鵑、台灣百合及豔紅鹿子百合復育外，也一樣重視外來入侵種的清除與控制，原生物種保育與外來物種防治是息息相關的，藉由活動推廣公民科學家的精神，也可以於活動過程中學習到科學的新知。

農業局表示，小花蔓澤蘭清除後的殘株可以製作環保酵素，以黑糖：剪碎小花蔓澤蘭：水＝1：3：10比例調和，充分混和放入水桶中，建議先將黑糖、水混和均勻後，再加入切碎的小花蔓澤蘭，每天翻攪一次，直到小花蔓澤蘭不再浮出水面後，放置3個月熟成，就可以做出自製酵素，一般家庭都能輕鬆製作，自製的小花蔓澤蘭環保酵素，可以使用於居家清潔如去污、除臭及施肥等多重效用，不但清潔又環保，更可以減少化學清潔劑的使用。

農業局呼籲，為維護我們的自然環境，避免家園遭受小花蔓澤蘭的危害，可將觀察到的資訊填寫於小花蔓澤蘭危害調查紀錄表內，網址：https://goo.gl/xBpEzN，或加入「小花終結者」計畫網址：https://goo.gl/pSRrWD，如有相關疑問歡迎來電洽詢：02-2960-3456轉3122李先生。

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