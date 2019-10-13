影／廣西地震學生嚇壞　宿舍阿姨忍怕大吼「千萬別跳窗！」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西玉林市12日晚間發生強烈地震，位於南寧市的廣西大學也有強烈震感，許多大學生都被嚇壞，一名管理宿舍的阿姨在自己也很緊張的情況下，擔心同學因驚恐發生意外，聲嘶力竭地在微信群組裡大喊，「同學們不要慌！千萬不要跳床（窗）！」感動了同學，影片也在網路上傳開。

廣西玉林12日晚間10點55分發生規模5.2地震，由於震源深度只有10公里，周圍的南寧市也有強烈震感，許多民眾都被嚇壞，廣西大學的大學生們擔心發生危險，連睡衣都來不及更換，就跑到一樓空地避難。

▼學生嚇得跑到一樓避難。（圖／翻攝微博）

一名管理宿舍的阿姨擔心有學生太過驚慌，在避難過程中發生意外，緊急在平時聯絡的微信群組裡大吼，「西十一棟的同學聽好啦，沒有收到地震的預報，你們不要慌，先下來空地方，千萬不要跳床（窗）啦！」此外，阿姨還提醒同學們，「哪個家裡是玉林的，打個電話問問家裡情況！」

學生們表示，阿姨平時就很關心大家，在地震發生的第一時間，馬上在群組大吼，要大家不要慌，聲音撕心裂肺的，聽得出來是真心關懷大家，「雖然阿姨叫大家不要慌，但自己的聲音聽起來也很緊張，很可愛，也很感動。」

阿姨事後受訪指出，她也是第一次遇到地震，會在群組裡大吼，是希望學生能安全避難，不要因為驚慌造成意外，「如果有學生下不來，我就自己上去揹。」