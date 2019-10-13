中8億彩券！58歲幸運得主...「餐廳倒閉」淪為殺弟兇嫌

▲ 男子曾中8億韓元獎金，經營餐廳失利後，因為殺害弟弟而入獄。（示意圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

許多人都希望能靠著中樂透頭獎，一夜致富從此過上幸福人生。不過最近韓國有名58歲男子卻在中了彩券之後，不但賴以為生的餐廳倒閉，還因為涉嫌持武器殺害自己的弟弟，最後淪落到吃牢飯的命運。

根據《YTN》報導，全羅北道全州市完山區近日驚傳凶殺案，一名48歲男子在當地傳統市場遭到自己親哥哥持武器刺傷。警方於11日下午4點左右以「涉嫌謀殺」為由，將傷人男子逮捕回警局。

調查過程中，警方驚訝發現這名男子曾經在幾年前中過彩券大獎，獎金多達8億韓元（約新台幣2000萬元）。昔日頭獎得主之所以淪為殺人犯，導火線就是是因為他所投資、經營的餐廳生意每下愈況，無法按時繳交貸款給銀行。無可奈何的情況下，他選擇抵押了弟弟的房子來試圖彌補，導致弟弟不滿，兩人進而發生劇烈爭吵，過程中他便失控殺害弟弟。

其實這並不是第一起樂透得主結局悲涼的案例，韓國過去同樣有名39歲男子，在中了彩券頭獎19億韓元（約新台幣4900萬元）後，因為過度揮霍及到處賭博，才短短8個月就將獎金全部花光、把自己搞到破產，最後只好前往珠寶店行竊，遭警方逮捕後，被判入獄服刑1年。

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