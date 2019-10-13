蔡英文證實：假日謠言特別多！　提醒國人不要相信、多查證

▲蔡想想、蔡阿才。（圖／翻攝蔡英文IG）



記者陶本和／台北報導

近期發現假日已經成為「黑蔡部隊」的「國定抹黑日」。總統蔡英文13日受訪時證實，的確有注意到，在假日或連續假期時，不實的假訊息特別多，因此提醒國人不要輕易去相信，應該要去澄清查證。

《ETtoday新聞雲》一文《「黑蔡部隊」把假日變國定抹黑日 蔡英文幕僚：政府人力低、謠言散播更快》指出，總統蔡英文競選連任辦公室幕僚指出，近來發現假日已經成為敵對陣營「黑蔡部隊」的「國定抹黑日」。

內容指出，選務人士說，謠言類型，從極端的恐同、仇視婚姻平權，抹黑總統團隊貪污，一直到各種改圖、看圖說話，Youtube頻道也會隨即有相關的影片，從平面到電子，幾乎一應俱全。

選務人士觀察，假日期間，因為媒體、政府單位，乃至於選務單位相對人力上都低調部署，「選擇把假日當成國定抹黑日」，既可以躲過嚴謹的新聞查證，等到政府機關想到再回應時，謠言已經散播到一定程度。

舉例而言，蔡英文在11日造訪位於台北市的動物醫院，開直播除了談自己想貓的經驗之外，更觸及嚴肅的「動物保護」議題；不過，被有心人士刻意發上挺韓國瑜的社群，指稱她帶貓去看醫生，卻動用上百人。但此文一出，馬上被粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」打臉，也有不少網友傻眼表示，「哪些人智商真的無法判別一件事的真假嗎？」

對於貓的事件，蔡英文表示，那天的活動是有直播的，所以直播可以說明一切，倒是有注意到，連續假日的時候，這種不確實的假訊息特別多，提醒國人假訊息不要輕易去相信，應該要去澄清，如果有接到需要澄清消息可以幫忙多轉傳，「我覺得這種抹黑或者假訊息，在進入選舉最後階段會非常多，呼籲選民要特別注意」。

▼蔡英文澄清假訊息。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE帳號）



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