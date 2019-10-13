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新北眷村文化節10周年　侯友宜與民眾同聆聽經典老歌

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▲ 新北眷村文化節10周年 侯友宜與民眾同聆聽經典老歌。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北眷村文化節10周年，市長侯友宜與四歲可愛小禮兵孫靖合影。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市眷村文化節10週年！12日在空軍三重一村舉行盛大的辦桌活動，重溫眷村開飯的熱鬧與人情味，市長侯友宜也到場與民眾同樂，他表示，新北市眷村文化節已經舉辦10年，未來市府一定會繼續辦理，讓所有下一代記得長輩為中華民國的付出，也提醒我們更努力、認真，延續這種精神，一起團結守護台灣。

侯友宜說，市府2018年11月將空軍一村整建完成後開放，與許多喜歡眷村文化的朋友分享；今年也特別選在這別具歷史意義的地方開飯辦桌，讓大家品嘗眷村菜傳承的好味道，並一邊聽群星會的歌星們唱著懷舊歌曲，在微風徐徐下度過愉快的夜晚。

▲ 新北眷村文化節10周年 侯友宜與民眾同聆聽經典老歌。（圖／新北市文化局提供）

▲「我為你歌唱群星」暖場表演 。

活動除享用眷村美味料理外，同時也能欣賞「群星閃耀薈三重」演唱會。由新生代台語歌手許富凱及吳靜嫻領軍的正聲「我為你歌唱群星」打頭陣，接續于台煙、邵大倫、小百合的美聲歌唱，最後由60年代的螢幕情侶謝雷及張琪壓軸合唱，一首首懷舊金曲，讓民眾感受濃厚的眷村氛圍。

文化局表示，為推廣眷村文化，新北市10月在空軍三重一村及中和壽德新村、新店大鵬華城、五股貿商二村，規劃一系列精采活動，如重現軍官俱樂部派對的「潮流復古趴」、眷村總動員的「眷村文化行旅」、由你做主選擇眷村風味電影的「時光影院」、回味青春時代的「開枝散葉復刻拍攝影徵件」及清冰箱眷味料理秀的「惜食料理體驗」等，讓民眾認識眷村文化的多元面貌。

▲ 新北眷村文化節10周年 侯友宜與民眾同聆聽經典老歌。（圖／新北市文化局提供）

▲ 市長侯友宜欣賞群星閃耀薈三重演唱會表演 。

另外，為鼓勵民眾認識各地不同眷村風情，也舉辦了「眷村文化行旅」跨區域的集章贈獎活動，歡迎大家一同在大台北地區走訪陸、海、空三軍不同意象的特色眷村及鄰里。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北眷村文化節10周年 侯友宜與民眾同聆聽經典老歌。（圖／新北市文化局提供）

▲ 市長侯友宜與熱情民眾合影 。

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