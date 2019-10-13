網PO文籲蔡英文「勿讓香港黑警躲台灣」　移民署強調嚴審：杜絕侵害人權者

▲香港警方近來執法引發外界疑慮，移民署允諾會嚴格把關杜絕港警移民台灣。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

移民署13日指出，目前陸續收到網路消息和民眾舉報，由於香港反送中抗議警民對峙動亂不斷，有民眾質疑香港有對民眾施暴黑警將攜家帶眷大舉移民台灣，檢舉者希望台灣政府重視這個問題；網友甚至透過臉書發文呼籲蔡英文總統：「懇求總統閣下在移民政策上慎重考慮，別讓香港黑警及其家屬移民來台灣，沾污台灣這片民主自由之地。」

▲網友透過臉書呼籲蔡英文莫讓香港暴力黑警順利逃來台灣。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署對此則澄清：根據台灣「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定，港澳居民確可以投資、工作、就學等多元管道入台定居、但移民署強調會嚴格把關進行安全審核：「務求將不法、侵害人權、犯罪分子阻絕境外！」

▲香港反送中動亂延續引發外界關注（圖／記者張君豪翻攝）

日前網路有民眾檢舉，認為香港施暴黑警可能循當年涉貪港警「五億探長」呂樂模式、犯罪後直接或間接取得簽證來台定居；移民署對此說明：根據現行香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第16規定，港澳居民有工作、投資、就學等16款事由可移居來台。

移民署統計，2019年1~9月份相較去年同期，香港來台居留申請數增加24.16%，定居申請數增加25.17%。但移民署強調：根據同辦法第22條規定，如申請人有事實足認為有犯罪行為、有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞、參加暴力非法組織、活動隱瞞不報者，移民署會嚴格審查替民眾把關、避免香港黑警流竄台灣。

另外香港網民有傳言新台幣600萬就可來台買房進行移民，移民署強調這不但是錯誤訊息，也不是核准移民、居留的必要條件！移民署強調：未來港澳地區申請來台居留、定居案件，移民署都會透由各種管道進行嚴格安全查核，審視各項積極、消極條件，有把握杜絕不法黑警及犯罪分子流竄台灣。

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