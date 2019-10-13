　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網PO文籲蔡英文「勿讓香港黑警躲台灣」　移民署強調嚴審：杜絕侵害人權者

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼反送中10.1遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港警方近來執法引發外界疑慮，移民署允諾會嚴格把關杜絕港警移民台灣。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

移民署13日指出，目前陸續收到網路消息和民眾舉報，由於香港反送中抗議警民對峙動亂不斷，有民眾質疑香港有對民眾施暴黑警將攜家帶眷大舉移民台灣，檢舉者希望台灣政府重視這個問題；網友甚至透過臉書發文呼籲蔡英文總統：「懇求總統閣下在移民政策上慎重考慮，別讓香港黑警及其家屬移民來台灣，沾污台灣這片民主自由之地。」

▲移民署澄清絕對嚴格審查杜絕暴力黑警來台（圖／記者張君豪翻攝）

▲網友透過臉書呼籲蔡英文莫讓香港暴力黑警順利逃來台灣。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署對此則澄清：根據台灣「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定，港澳居民確可以投資、工作、就學等多元管道入台定居、但移民署強調會嚴格把關進行安全審核：「務求將不法、侵害人權、犯罪分子阻絕境外！」

▲移民署澄清絕對嚴格審查杜絕暴力黑警來台（圖／記者張君豪翻攝）

▲香港反送中動亂延續引發外界關注（圖／記者張君豪翻攝）

日前網路有民眾檢舉，認為香港施暴黑警可能循當年涉貪港警「五億探長」呂樂模式、犯罪後直接或間接取得簽證來台定居；移民署對此說明：根據現行香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第16規定，港澳居民有工作、投資、就學等16款事由可移居來台。

移民署統計，2019年1~9月份相較去年同期，香港來台居留申請數增加24.16%，定居申請數增加25.17%。但移民署強調：根據同辦法第22條規定，如申請人有事實足認為有犯罪行為、有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞、參加暴力非法組織、活動隱瞞不報者，移民署會嚴格審查替民眾把關、避免香港黑警流竄台灣。

另外香港網民有傳言新台幣600萬就可來台買房進行移民，移民署強調這不但是錯誤訊息，也不是核准移民、居留的必要條件！移民署強調：未來港澳地區申請來台居留、定居案件，移民署都會透由各種管道進行嚴格安全查核，審視各項積極、消極條件，有把握杜絕不法黑警及犯罪分子流竄台灣。

 【其他新聞】

► 讓派對再次偉大！　台首見「川普毒咖啡包」惡搞…警查5公斤毒原料

►北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔　駕駛不治

►「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

► 何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
輕熟女獄警偷吃29歲男囚　躲清潔用品櫃激戰…情書曝光下場慘
快訊／妻差一步進家門　老公誤踩油門撞擊慘死
發脾氣斷聯N天後「收男友死訊」　楊繡惠一進靈堂淚崩：太對不起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外勞遇路檢四處逃竄　南警摸黑緝獲5逃逸外勞

同床共枕室友妹…出庭辯「她主動趴我身上」　色男下場出爐

網PO文籲蔡英文「勿讓香港黑警躲台灣」　移民署強調嚴審：杜絕侵害人權者

快訊／婦距離住家最後一步卻遭自家車撞死　8旬夫誤踩油門釀悲劇　

北市東區施工不慎挖斷管線瓦斯味瀰漫　消防人員灑水戒備

貨車駕駛濃濃酒味藏不住...3度酒駕不知悔改！累犯判4月再罰3萬 　　

為提神拚大考染毒　落榜入獄「第1次拿菜刀」出監拚上法律系助人戒癮

羅東聖母醫院前20人大亂鬥？民眾嚇壞急報警　「關鍵證據」曝真相

新莊男擦身輕熟女伸狼爪摸胸　警2小時逮人：他曾街上裸奔

懷疑女友搞曖昧...醋男「逼跳觀景台」：不跳就推下去！她嚇壞：下面是懸崖

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

外勞遇路檢四處逃竄　南警摸黑緝獲5逃逸外勞

同床共枕室友妹…出庭辯「她主動趴我身上」　色男下場出爐

網PO文籲蔡英文「勿讓香港黑警躲台灣」　移民署強調嚴審：杜絕侵害人權者

快訊／婦距離住家最後一步卻遭自家車撞死　8旬夫誤踩油門釀悲劇　

北市東區施工不慎挖斷管線瓦斯味瀰漫　消防人員灑水戒備

貨車駕駛濃濃酒味藏不住...3度酒駕不知悔改！累犯判4月再罰3萬 　　

為提神拚大考染毒　落榜入獄「第1次拿菜刀」出監拚上法律系助人戒癮

羅東聖母醫院前20人大亂鬥？民眾嚇壞急報警　「關鍵證據」曝真相

新莊男擦身輕熟女伸狼爪摸胸　警2小時逮人：他曾街上裸奔

懷疑女友搞曖昧...醋男「逼跳觀景台」：不跳就推下去！她嚇壞：下面是懸崖

影／廣西地震學生嚇壞　宿舍阿姨忍怕大吼「千萬別跳窗！」

外勞遇路檢四處逃竄　南警摸黑緝獲5逃逸外勞

金山農產業六級化　青農會長王御庭「香草蛋捲」熱銷

台灣大賽／桃猿打序複製貼上　彭政閔先發扛3棒

不服來辯！蔡英文回嗆韓國瑜辯論邀約：不知道在急什麼

桌上擺盆栽「看綠」當護眼？醫嘆：搞錯重點　常見3大錯誤保健法

同床共枕室友妹…出庭辯「她主動趴我身上」　色男下場出爐

美國奧運2金泳將禁藥領20個月禁賽　無緣東奧直接退休

影／台灣大賽／恰恰41歲67天出賽　史上第5老

影／95後無聲正妹轉行當女主播　直播賣衣服「全程用手語」

社會熱門新聞

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

女深夜騎車自撞　腦漿噴濺不治

29歲外送員車禍亡證實未投勞保　勞動部長說話了

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

飛機毀住家屋頂提告興航　判賠卻拿不到

即／婦距離住家最後一步卻遭夫撞死

工程師偷吃女助理：像九官鳥把妳那個

男友獄中要8千　她揭真相：這不是他的筆跡

撈魚糾紛　士林夜市攤商亮開山刀恫嚇澳洲客

「讓座魔人」逼妙齡女讓座　說完秒搶位碎念

台東太麻里膠筏翻覆　女子遭壓倒臥身亡

更多熱門

相關新聞

港立法會16日復會　港府喊話：懇請有序運作

香港立法會將於16日復會，港府政務司司長張建宗表示，希望立法會能順利展開工作，盡快處理大量積壓的項目，尤其是與市民福祉息息相關的法案和撥款建議，「我們懇請議員確保立法會有秩序、有效率和暢順地運作，避免香港停滯不前。」

「承認台灣是國家」白宮連署破7.8萬

「承認台灣是國家」！請願連署12hrs倍增破6萬

香港各區遊行「水炮車進駐」深水埗警署

民進黨執政台灣經濟發展亞洲四小龍之首

關鍵字：

移民署香港黑警移民台灣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

LV向YG娛樂求償674億

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面