累計航行達4萬餘海里　陸遠望號火箭運輸船隊出航執行任務

▲遠望號火箭運輸船隊駛。（圖／翻攝自微博／環球時報）

記者馬叔安／綜合報導

大陸「遠望號」火箭運輸船隊12日上午駛離中國衛星海上測控部碼頭，出航執行海上運輸任務。這是大陸首型專用火箭運輸船，船長130米，型寬19米，高37米，滿載排水量約9000噸，抗風能力可達12級以上。船上安裝了兩台120噸起重機，能夠安全吊裝大尺寸火箭或火箭分段集裝箱。

《新華社》報導，「遠望號」火箭運輸船上還設計安裝了一整套海上環境保障系統和減搖減振設備，使火箭貨艙內溫度、濕度、鹽度以及火箭集裝箱過載環境數據實測值優於鐵路和公路運輸。

報導指出，此次出航的兩艘遠望號火箭運輸船，曾執行過長征五號運載火箭集裝箱、長征七號運載火箭集裝箱天津至海南海上運輸任務。兩艘船自入列以來，單船累計航行達4萬餘海里，已圓滿完成了10多次海上運輸任務。

船隊負責人史喆說，「此次出航的科技人員中，70%以上都有執行任務經驗。在出航準備期間，火箭運輸船隊採取以老帶新的方式讓首次執行任務的船員，快速熟悉任務流程，做到有備無患，萬無一失。」

「遠望21」號是第1艘新一代運載火箭運輸船，還有1艘同型船「遠望22」號姊妹船。首制船於2012年4月1日動工，2012年11月29日下水，滿載排水量達9080噸，設計船長130米，寬19米，型深12米，吃水約5.8米。

▲「遠望21」號運載火箭運輸船。（圖／翻攝自環球網軍事）

該船的任務是將陸上生產的運載火箭分段經由海上轉運到位於海南的文昌火箭發射場組裝發射，可以利用該地低緯度的地理優勢增大火箭發射的初速度，有效提高載重量，同時火箭在發射後大部分時間在海上飛行，對陸地居民生活影響較小。

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