卓榮泰：請韓國瑜回到市議會　不是到處下戰帖找戰場

▲卓榮泰陪同何志偉、吳怡農掃街。（圖／民進黨提供，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨主席卓榮泰13日上午陪同大同、士林立委參選人何志偉，及大同、士林選區立委參選人何志偉在謙和市場掃街拜票。針對國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團下辯論戰帖，卓榮泰表示，請韓國瑜回到市議會談高雄市政，不要到處下戰帖。

卓榮泰12日提到，現在最重要的是護國會、保台灣，沒有在攻擊誰。韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕13日為此表示，兩岸關係不是只有對抗或屈服兩條路，應堅持走對等尊嚴的中道而且絕不說空話，台灣人民已經厭惡口水戰，需要的是真刀實槍的政策大辯論。

對此，卓榮泰13日回應，韓國瑜身為一位市長，主場在市議會，應該回到主場，而不是到處找人家下戰帖、去找戰場，國家的政策、國防、外交、兩岸，蔡英文處理得非常好，方向正確，人民也看得很清楚，未來也有一定的步驟跟計劃在進行，「韓市長，你就回到議會去講你的市政問題，這是高雄市民現在的期待」。

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