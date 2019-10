哈吉貝肆虐19死16失蹤！黃泥水流淹沒民宅國道　自衛隊垂降救援畫面曝光

▲日本多處淹水,自衛隊出動救援。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

日本受到哈吉貝颱風影響,東京都多摩川、長野縣千曲川、宮城縣阿武隈川等河水氾濫,許多地區早已被混濁泥水淹沒,其中千曲川潰堤約70公尺,多處淹水。目前死亡人數來到19人,已知16人下落不明,如今陸上自衛隊已陸續挺進災區,搭乘直升機垂降救人。

朝日新聞記者隨著自衛隊的腳步深入宮城縣丸森町災區執行救援任務,根據畫面顯示,當地路面早已被泥黃色水流淹沒,水淹一層樓高,可見自衛隊員戴著安全帽、背著裝備從直升機垂降至建築物屋頂處,接著把受困居民救出來。

另據NHK引述茨城縣水戶市消防單位的說法,那珂川附近的飯富町淹水情況嚴重,搜救小隊正利用小船進行救援,不遠處的123號國道完全被水淹沒,多數便利商店的招牌、路標全都泡在水中。

NHK has learned that at least 18 people have died due to Typhoon Hagibis in Kanagawa, Tochigi, Gunma, Iwate, Miyagi, Fukushima, Chiba and Saitama prefectures. Thirteen people are missing, and at least 149 are injured. pic.twitter.com/1jjisx2xQK