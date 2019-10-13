北市東區施工不慎挖斷管線瓦斯味瀰漫　消防人員灑水戒備

▲台北市大安區敦化南路13日中午發生施工不慎造成瓦斯外漏情況。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區敦化南路二段13日中午發生市府道路工程單位外包商進行道路施工、不慎挖斷瓦斯管線意外，由於現場瀰漫濃厚瓦斯氣味、路人紛紛走避、民眾著急趕緊打119求助深恐意外發生；台北市消防局獲報後到場先架設水線在現場灑水降溫，藉此稀釋空氣中瓦斯濃度，經消防人員緊急處置後研判現場無氣爆危險、目前交由瓦斯公司人員接手修復。

▲台北市大安區敦化南路13日中午發生施工不慎造成瓦斯外漏情況。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市消防局表示：當時接獲民眾報案，敦化南路二段63巷21弄口有施工人員疑似弄破瓦斯管線造成瓦斯外洩，經消防隊緊急派遣人車到場灑水稀釋空氣中瓦斯濃度，再經儀器檢測現場空氣瓦斯濃度係數降為0，危機解除目前已交台北瓦斯公司工程人員處理。

至於挖破瓦斯管線後續意外肇事責任及修繕賠償問題，警消則交由市府道路工程單位與台瓦公司協商處理，消防局告知現場狀況已經解除，請附近民眾安心通行。

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